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Colombia necesita pensar primero en RD Congo: las claves de un partido crucial

Tras su debut contra Uzbekistán, la selección nacional buscará un triunfo para asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
23 de junio de 2026 - 12:41 p. m.
Colombia, en su último entrenamiento en Guadalajara, antes de medirse con RD Congo.
Colombia, en su último entrenamiento en Guadalajara, antes de medirse con RD Congo.
Foto: EFE - Francisco Guasco

No había pasado ni una hora en el estadio Azteca, cuando uno a uno fueron saliendo todos los jugadores de la selección de Colombia. Sin bailes ni estridencias, por supuesto. Pero la mayoría sonrientes, tirando saludos a los periodistas y atendiendo las preguntas. Pasaron Gustavo Puerta —la joven figura que hace unos meses ni había debutado en la selección—, Daniel Muñoz y Jáminton Campaz, los debutantes goleadores. Todos frescos, ya sin la presión del estreno, y hablando de las dificultades que en la previa les había supuesto Uzbekistán. No...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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