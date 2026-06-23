Colombia necesita pensar primero en RD Congo: las claves de un partido crucial

Colombia, en su último entrenamiento en Guadalajara, antes de medirse con RD Congo. Foto: EFE - Francisco Guasco

No había pasado ni una hora en el estadio Azteca, cuando uno a uno fueron saliendo todos los jugadores de la selección de Colombia. Sin bailes ni estridencias, por supuesto. Pero la mayoría sonrientes, tirando saludos a los periodistas y atendiendo las preguntas. Pasaron Gustavo Puerta —la joven figura que hace unos meses ni había debutado en la selección—, Daniel Muñoz y Jáminton Campaz, los debutantes goleadores. Todos frescos, ya sin la presión del estreno, y hablando de las dificultades que en la previa les había supuesto Uzbekistán. No...