Colombia no se salvó de las multas de la Conmebol por desmanes en la Copa América

Días después de que se conocieron las durísimas multas de la Conmebol a Uruguay por los desmanes que protagonizaron sus jugadores en la semifinal contra Colombia en la Copa América, el ente rector del fútbol sudamericano anunció nuevas sanciones.

La selección de Colombia, que también estuvo involucrada en el mismo episodio, no se salvó de ser sancionada. Sin embargo, el peso de las multas no fue el mismo que el que soportó Uruguay, que se vio afectado con la suspensión de varios de sus jugadores para sus próximos partidos.

¿Qué pasó entre Colombia y Uruguay en la Copa América?

En un partido de altísima tensión, Colombia se metió a la final de la Copa América, superando a Uruguay por la mínima diferencia y con un jugador menos. La dureza del compromiso llevo a una gresca brutal en los momentos posteriores del partido, primero entre los jugadores (que no fue tan grave) y después en las gradas.

La polémica se encendió cuando varios jugadores uruguayos, como Darwin Núñez o Ronald Araújo, entre otros, se treparon a la grada y se enfrentaron a los hinchas colombianos.

Por el lado de los aficionados de la Tricolor, los colombianos, en redes sociales, argumentaron provocaciones de los futbolistas charrúas, mientras que, por el otro lado, los de la celeste explicaron que se metieron a la pelea para defender a sus familiares, que se encontraban en la tribuna.

Las sanciones contra la selección de Colombia: ¿la sacó barata?

La Conmebol, un mes después de lo sucedido, sancionó a la Federación Colombiana de Fútbol por la actuación de sus hinchas en las semifinales de la Copa América.

A Colombia se le impuso una multa de US$ 30.000 por violar el artículo 12 sobre Orden y Seguridad en los partidos, debido a comportamientos inapropiados de los aficionados, como agresiones colectivas o disturbios, dentro o fuera del estadio.

Adicionalmente, se sancionó con US$ 8.000 por no colaborar adecuadamente con las autoridades locales, y con US$ 5.000 por no cumplir con las normas de seguridad establecidas.

Las multas, que se descontarán de los premios que la Conmebol le darán a Colombia por ser subcampeón de la Copa América, resultaron bajas, en comparación con lo que le tocó a Uruguay.

Sin embargo, todavía falta por ver si el ente sudamericano también sancionará a la Federación Colombiana por lo sucedido en la final, con Argentina, en la que varios hinchas de la Tricolor también protagonizaron una jornada caótica en la entrada al estadio.

La ejemplar sanción a Uruguay

Por el lado de Uruguay, la multa no solo fue económica, pues la Conmebol también suspendió a varios jugadores.

La sanción más grave fue la que le cayó al delantero del Liverpool, Darwin Núñez, que no podrá jugar durante cinco partidos con la selección celeste.

Por su parte, Rodrigo Betancur quedó suspendido durante cuatro partidos, mientras que Mathías Olivera, Ronald Araujo, José María Giménez y Sebastián Cáceres no podrán jugar durante tres partidos.

También, además de los futbolistas, fue sancionado Marcelo García, oficial de la asociación uruguaya, con la “prohibición de ingresar a estadios en competiciones organizadas por la Conmebol por un período de seis meses”.

La decisión la tomó la Comisión Disciplinaria de la Conmebol, que además también castigó a Uruguay con una multa económica: “Imponer a la Asociación Uruguaya de Fútbol una multa de USGD 20.000 (Veinte mil dólares estadounidenses) por la infracción al artículo 12.2 literales i) y j) del Código Disciplinario de la Conmebol. Este monto será debitado automáticamente del importe a recibir por la asociación en concepto derechos de televisación, participación y/o premios”.

Uruguay apelará ante Conmebol

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, al ser consultado sobre las penas de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) a once jugadores de la Celeste dijo: “Consideramos, en algunos casos, injusta la sanción y sobre esos casos vamos a apelar”

Consultado a qué casos se refería, Alonso precisó: “En los casos que nosotros entendemos son exagerados, que son los del jugador Bentancur y del jugador Darwin Núñez”.

