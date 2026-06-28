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Colombia se postuló entre las favoritas del Mundial, Miami me lo confirmó

Tras un partido muy disputado contra Portugal, el equipo de Néstor Lorenzo sacó el resultado que necesitaba para quedar líder. La Tricolor se mantiene invicta y jugará los diesiceisavos este viernes.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
28 de junio de 2026 - 05:38 p. m.
Luis Díaz, en el partido de Colombia contra Portugual.
Luis Díaz, en el partido de Colombia contra Portugual.
Foto: AFP - CHANDAN KHANNA

Colombia cerró como líder su primera ronda en el Mundial. No comió de favoritismos e impuso su ley. Con su juego y a su manera, se mostró como uno de los equipos más fuertes de la primera ronda. Se postuló como candidata. No hay que temer a decirlo.

La Tricolor empató 0-0 con Portugal y terminó por todo lo alto la fase de grupos. El resultado engañó. En un partido de ida y vuelta, de palo contra palo, no apareció la gracia del gol. Incluso en la última jugada, cuando Dávinson Sánchez había roto la apatía de la igualdad, el fuera de lugar...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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JOSEPATRO(ci8fp)Hace 45 minutos
Ese es el problema de los Colombianos, enjalmar antes de traer la bestia. Falta mucho recorrido para llegar a la final y ahora ya nos creemos cuasi-campeones, no vamos ni por la mitad del torneo.
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