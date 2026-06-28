Colombia se postuló entre las favoritas del Mundial, Miami me lo confirmó

Luis Díaz, en el partido de Colombia contra Portugual. Foto: AFP - CHANDAN KHANNA

Colombia cerró como líder su primera ronda en el Mundial. No comió de favoritismos e impuso su ley. Con su juego y a su manera, se mostró como uno de los equipos más fuertes de la primera ronda. Se postuló como candidata. No hay que temer a decirlo.

La Tricolor empató 0-0 con Portugal y terminó por todo lo alto la fase de grupos. El resultado engañó. En un partido de ida y vuelta, de palo contra palo, no apareció la gracia del gol. Incluso en la última jugada, cuando Dávinson Sánchez había roto la apatía de la igualdad, el fuera de lugar...