Colombia será sede del Sudamericano Femenino Sub 17 de 2025

La selección femenina sub 17 de Colombia jugará en octubre el Mundial de la categoría, en República Dominicana. Foto: FCF

La Federación Colombiana de Fútbol anunció este martes que nuestro país será, una vez más, sede de un campeonato internacional femenino de categoría juvenil.

En el Consejo de la Conmebol, celebrado en Luque, Paraguay, la Confederación Sudamericana de Fútbol le otorgó a Colombia la organización del torneo continental de categoría Sub-17.

El evento se realizará 1 al 25 de mayo con la participación de las 10 Asociaciones miembro y dará cuatro cupos a la Copa Mundial Femenina de la FIFA de la categoría en 2025, en Marruecos.

En los próximos días Colfútbol definirá cuáles serán las ciudades que acogerán el torneo, uno de los 10 que hará Conmebol el año entrante (cinco masculinos y cinco femeninos), el único en nuestro país.

En la rama masculina, el Suramericano Sub 20 será en Perú, el sub 17 en Ecuador, la Copa América de Fútbol Playa en Chile, la Libertadores Sub 20 en Paraguay, al igual que la Libertadores de Futsal.

Sedes y fechas de torneos CONMEBOL 2025 ✍️



Sedes e datas confirmadas dos torneios CONMEBOL 2025 🗓️#CreeEnGrande | #AcrediteSempre pic.twitter.com/ZgHMf3slOE — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 17, 2024

En la femenina, además del campeonato en Colombia, la Copa América será en Ecuador, la de Futsal en Brasil, La Libertadores en en Argentina y la Libertadores de Futsal en Paraguay.

La selección femenina sub 17 de Colombia, actual subcampeona continental, participará, del 16 de octubre al 3 de noviembre, en el Mundial 2024 de la categoría, en República Dominicana.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador