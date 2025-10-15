Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Colombia Sub-20 de 2003: la única selección masculina que logró un podio mundial

En los Emiratos Árabes, bajo el mando de Reinaldo Rueda, la selección de Colombia Sub-20 alcanzó el tercer lugar del Mundial 2003, un logro que sigue siendo único en la historia del fútbol masculino del país.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
15 de octubre de 2025 - 02:00 p. m.
Colombia Sub-20 de 2003: la única selección masculina que logró un podio mundial
Colombia Sub-20 de 2003: la única selección masculina que logró un podio mundial
Foto: FIFA

Han pasado 22 años de aquella noche en Abu Dabi, cuando un grupo de jóvenes colombianos subió al podio del Mundial Sub-20. Era diciembre de 2003 y la Colombia dirigida por Reinaldo Rueda conseguía algo que ninguna selección masculina del país ha logrado repetir: un tercer puesto en un torneo mundial de la FIFA.

Aquel equipo, que regresaba a un Mundial juvenil tras una década de ausencia, dejó una huella imborrable. No solo por el resultado, sino por su forma de jugar, por los nombres que surgieron y por la esperanza que encendió en un momento...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Colombia Sub 20

Argentina vs. Colombia

Néiser Villarreal

César Torres

Mundial Sub 20

Selección Colombia

Colombia Argentina

Sub 20

Selección Colombia sub 20 2003

2003 Colombia

Abel Aguilar

Harrison Otálvaro

Reinaldo Rueda

Selección Colombia 2003

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.