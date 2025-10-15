Colombia Sub-20 de 2003: la única selección masculina que logró un podio mundial Foto: FIFA

Han pasado 22 años de aquella noche en Abu Dabi, cuando un grupo de jóvenes colombianos subió al podio del Mundial Sub-20. Era diciembre de 2003 y la Colombia dirigida por Reinaldo Rueda conseguía algo que ninguna selección masculina del país ha logrado repetir: un tercer puesto en un torneo mundial de la FIFA.

Aquel equipo, que regresaba a un Mundial juvenil tras una década de ausencia, dejó una huella imborrable. No solo por el resultado, sino por su forma de jugar, por los nombres que surgieron y por la esperanza que encendió en un momento...