EN VIVO: Colombia vence a Sudáfrica en el Mundial Sub-20 de Chile 2025

La selección de Colombia afronta los octavos de final del Mundial sub-20 con la necesidad de resolver sus carencias de cara al gol si quiere derrotar a Sudáfrica, uno de los equipos más sólidos de la primera fase, y avanzar a cuartos de final, donde podría enfrentarse con España o Ucrania.

La Tricolor pasó como líder del grupo F gracias al “fair play”, al acumular menos tarjetas amarillas que Noruega, con el que empató a todo: a puntos, a goles y en el enfrentamiento directo.

Los de César Torres han ido de menos a más en su juego. Ganaron con dificultades a Arabia Saudí en el arranque, mejoraron su versión frente a Noruega y crearon numerosas ocasiones frente a Nigeria.

Pero no han sabido concretar: tres goles en tres partidos es un número muy corto para la pólvora que atesora tanto en el once titular como en la banca.

Enfrente, Sudáfrica llega con el crédito de haber vencido a una selección de calidad como Estados Unidos, y haber plantado cara a una Francia que sufrió para quebrar su rigor táctico.

Los bafana bafana pasaron segundos por mejor diferencia de goles, en un grupo muy parejo en el que la clave fueron las goleadas a Nueva Caledonia, la debutante del mundial. Y evitaron así el enfrentamiento con Japón, única selección invicta hasta la fecha.

Colombia vs. Sudáfrica, siga el minuto a minuto del partido:

⏱️10’ | COL🟡⚪1️⃣-0️⃣🟢🟡RSA: Óscar Perea desbordó por la banda derecha y lanzó hacia el segundo palo, donde Joel Canchimbo conectó la pelota de primera para vencer la resistencia sudafricana.

⏱️5’ | COL🟡⚪0️⃣-0️⃣🟢🟡RSA: Colombia presionó y la pelota le quedó a Néiser Villarreal, que ingresó al área y de primera definió por encima del horizontal.

⏱️1’ | COL🟡⚪0️⃣-0️⃣🟢🟡RSA: El árbitro saudí Khalid Al-Turais hizo sonar su silbato y ya rueda la pelota en el Estadio Fiscal de Talca. La primera posesión fue para el cuadro sudafricano.

Colombia: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yaimar Mosquera, Juan Arizala; Ekin Rivero, Kener González, Jordan Barrera, Oscar Perea, Jhon Rentería; Neyser Villarreal.

Sudáfrica: Fletcher Lowe; Sibiya, Tiwani, T. Smith, Nkawali; Kekana Rapor, Viakazi, Maku, April, Magidigidi.Árbitro: Khalid Al Turais, asistido por Mohammed Al Abakry y Abdulrahim Al Shammari (Arabia Saudí).

