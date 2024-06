“Colombia tiene con qué llegar a la final de la Copa América”: entrevista con Mario Yepes

Mario Alberto Yepes estuvo vinculado con la Federación Colombiana de Fútbol.

Mario Alberto Yepes dice que no extraña el fútbol. Al menos el juego. Sí siente nostalgia de todo lo que rodeaba jugar a la pelota, estar en las concentraciones, viajar con el equipo o hablar con los compañeros. Mira atrás y se declara feliz de lo que vivió: “Obviamente sí extraño cosas, pero cada vez son menos. Jugar no es una de ellas”. Dice que hoy, después de ocho años de haberse retirado, ve los partidos con la misma calma que mostraba en la cancha: “Nunca fui un jugador muy pasional. Era, más bien, tranquilo. Intento ser igual ahora. Me gusta mirar mucho, pero me gusta opinar con objetividad”.

Asegura que le gusta el momento actual de la selección de Colombia, pero es cauto al hablar de favoritismos en la Copa América, que empezará el próximo 20 de junio. “Veo bien a la selección. Tiene una buena mezcla de jugadores jóvenes y otros más maduros. Veo a la gente conectada, con mucha ilusión. Ojalá puedan tener un buen torneo y ratificar todo lo que viene haciendo el equipo”.

Yepes, hoy con 48 años, es uno de los defensores más importantes en la historia de la selección de Colombia. Referente y capitán de dos generaciones, el caleño siente un cariño especial por la tricolor: “En los dos momentos más importantes de la selección, el Mundial de 2014 y el título de la Copa América en 2001, he tenido la oportunidad y la fortuna de estar. En las dos siempre me sentí a la altura”.

Sobre ese campeonato de 2001, recuerda el fervor que, poco a poco, empezó a despertar el equipo en ese año. “Fue bonito ver cómo fue creciendo la expectativa. La situación del país era compleja en ese entonces y a la gente le costaba creer. El primer partido con Chile había poca gente en el estadio. Sin embargo, eso fue creciendo. Contra Perú, en cuartos, era imposible conseguir boleta. Cuando la selección empezó a ganar partido tras partido todo cambió. En la final todos querían ganar la Copa. No solo Bogotá, sino en todo el país. Y esa emoción se sentía”, recuerda.

A los que le restan importancia al torneo por los ausentes, Yepes les responde: “Dicen que ganamos porque no fue Argentina, pero ellos ganaron el torneo hasta la última edición. Estuvieron casi 30 años sin ganar la Copa América. Esa Copa fue especial y la consiguió una generación que hizo historia”.

Así de importante recuerda también el Mundial de Brasil. Sobre todo el primer partido: “El 2014 fue muy emocionante. Tener a toda mi familia viéndome cumplir el sueño que tuve desde que era niño fue especial. Escuchar a todo el estadio cantando el himno fue algo inolvidable. Cuando íbamos al estadio se veía que había venido mucha gente. Cuando salimos a calentar el estadio no estaba lleno y era difícil notarlo, pero cuando ya fue el partido fue emocionante. Es una imagen que jamás voy a olvidar”.

El proceso de Néstor Lorenzo

Lo que más le gusta a Mario Alberto Yepes de la selección colombiana es la identidad con la que Néstor Lorenzo fortaleció al equipo. “Con Lorenzo, Colombia tiene una identidad. Jugamos bien. Es un equipo que se defiende muy bien y tiene transiciones rápidas con jugadores por las bandas que hacen la diferencia. Hay mucha llegada de los volantes al área contraria. El equipo se repliega bien. Todo es gracias al trabajo del entrenador. Y, además, en la parte humana, sin estar adentro, veo que se formó un buen grupo, un grupo homogéneo y con valores. Se ve que está funcionando”.

Según Yepes, Colombia es un “equipo moderno, muy práctico, con muy con buenas características de juego. Personalmente, como la gente, también tengo mucha ilusión con esta selección”.

Así como el país se unió en ese 2001 para apoyar al equipo en su objetivo de ser campeones, Mario Alberto Yepes siente que esa misma sincronía está sucediendo con el equipo actual: “Siento mucha unión en torno a esta selección. Es un buen proceso, que va por un buen camino. Ojalá se pueda fortalecer con una buena Copa América y, por qué no, tratar de llegar a la final. Tenemos un equipo que está haciendo las cosas bien, que es rápido y físico. Tienen todas las posibilidades de hacer una buena participación, y el objetivo es intentar llegar, como mínimo, a una semifinal”.

Sobre las claves del actual cuerpo técnico, asegura que la mayor virtud del equipo es el recambio que tiene en todas las posiciones: “Néstor Lorenzo organizó la camada. Reunió a jugadores jóvenes con otros de experiencia. Le ha costado menos que a otros países de la región hacer ese relevo generacional. Los jóvenes llegan a aportar de inmediato y hacen la diferencia. La renovación acá sucedió más rápido. Eso ayuda a que miremos a cualquier rival de la misma manera. Ellos, como jugadores, se dan cuenta de que pueden ganarle a cualquiera, y eso los alienta a pensar que ser campeones es posible”.

Renovación en la defensa

Sobre los defensores de la selección de Colombia, el exdefensor Carlos Valdés, en entrevista con este medio, ya había destacado el buen trabajo de Néstor Lorenzo en la primera línea del campo. “Sé de su trabajo porque, cuando estaba Pékerman, él era el que se encargaba de los análisis en la defensa. Era muy quisquilloso porque hacía muy bien su trabajo. Constantemente teníamos muchas charlas de preparación antes de los partidos en las que él estaba a cargo, obviamente, con las directrices de José. Lo que sé es que es una persona que está muy pendiente en el día a día del equipo y que se preocupa mucho por el factor humano”.

Sobre los defensores de la selección de Colombia, el exdefensor resalta que es uno de los baluartes del equipo. Para Mario Alberto Yepes, “sobre todo, los centrales los veo bastante bien. John Lucumí viene de hacer una excelente temporada. Hizo algo histórico, que fue clasificar con Bologna a la Champions League. Dávinson Sánchez tuvo una gran recuperación y fue clave su cambio de equipo. En Galatasaray es importante. Carlos Cuesta lo viene haciendo bien. Yerry Mina tuvo un gran semestre, igual que Yerson Mosquera”.

La deuda, para el exdefensor, es que “nos faltan alternativas en los laterales. Johan Mojica viene jugado bien, como Daniel Muñoz, Déiver Macahado y Santiago Arias viven un presente bueno, eso es innegable. Sin embargo, siento que no tenemos tantas opciones como sí nos pasa con los centrales”.

No obstante, para el excapitán del combinado nacional, la oportunidad de triunfar este año es muy buena. Esta Copa, en la que Colombia debutará el próximo 24 de junio contra Paraguay, es clave, más allá de la posibilidad de ganar, por el futuro inmediato que tiene el equipo: “Ojalá se pueda ratificar el buen momento en la Copa América. Ese es el camino para hacer un buen Mundial en 2026″.

