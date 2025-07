Colombia va por todo en la Copa América femenina 2025

Comienza el sueño: este viernes 11 de julio arranca la Copa América Femenina en Ecuador. Colombia va por la gloria, por la historia y por un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Copa América Femenina alzó ayer el telón en Quito, y para Colombia esta vez no se trata solo de soñar, sino que se trata de conquistar. En su décima edición, el torneo encuentra a la tricolor en el punto más alto de su evolución: un equipo curtido con tres subcampeonatos en las últimas cuatro ediciones, fortalecido por el trabajo silencioso y empujado por una generación que combina juventud explosiva con experiencia de élite.

Ya no es solo una ambición, sino una certeza construida con años de golpes, maduración y fe inquebrantable. Ubicada en el puesto 18 del escalafón FIFA —su mejor marca histórica—, Colombia no va a participar. Va por todo.

A Colombia se le escapó el título en 2022, en su casa, ante Brasil. También lo había rozado antes, en 2010 y 2014. Pero esta vez la historia parece tener otro aire.

“Vamos con la firme convicción de que esta vez se nos dará el título. No es un discurso de hace ocho días. El grupo se ha puesto en la tarea de prepararse para eso. Si bien no hemos podido obtener el título, no nos afecta eso. Creemos en los procesos, creemos que nos hemos preparado a la mejor manera para ir por ese título”, aseguró Catalina Usme, la histórica capitana del equipo, que disputará una nueva Copa América, rodeada de referentes como Mayra Ramírez, figura del Chelsea campeón en Inglaterra, y Linda Caicedo, figura del Real Madrid de España.

Usme no duda al hablar del momento que vive el grupo. “Esta Copa América nos encuentra en un muy buen nivel, no solo deportivo, sino también humano y de grupo. Ha sido importante para nosotras ese cambio generacional. Las niñas tienen ganas también de estar, figurar y permanecer en esta selección”, explicó. Y si algo tiene claro esta Colombia, es que no le tiene miedo a nadie: “Brasil no lo vemos como el coco. Es un rival más que tenemos que vencer. Si nos encontramos con ellas en la final, será inherente a eso”.

Esa confianza no es arrogancia: es fruto de un trabajo largo, silencioso y consistente. Así lo expresa también la arquera Katherine Tapia, una de las voces líderes del vestuario: “Tenemos la rasquiñita de los subcampeonatos. Este es el año de Colombia. Hemos recibido muchas críticas, pero nadie sabe lo que hay detrás del trabajo que venimos haciendo. Nosotras sabemos las condiciones y la capacidad que tiene la selección de Colombia y la responsabilidad que se tiene también en ese torneo no solo de salir campeona, sino que también nos estamos jugando el cupo a los Juegos Olímpicos”.

La madurez del grupo se refleja en cómo enfrentan los cuestionamientos. No es un equipo que se escude en el pasado, ni que se sienta derrotado por las estadísticas: “Las críticas nos hacen crecer. Recibimos las críticas de la mejor manera. A un grupo tan maduro como este le afectan poco. Sé lo que hago cada día por esta selección. Vamos a ir a dar lo mejor, con el objetivo superclaro de ser campeonas”, remató Usme.

Desde julio pasado, cuando se disputaron los Juegos Olímpicos de París 2024, la tricolor ha jugado 16 partidos entre amistosos y torneos como la SheBelieves Cup. Colombia acumuló seis empates, siete derrotas y solo tres victorias. Mostró inteligencia táctica para resistir ante potencias como Japón, Brasil y España, pero también una fragilidad defensiva ante equipos de alta presión y velocidad. Con 16 goles a favor y 27 en contra, los números no han sido los mejores. Pero el mensaje es claro: el pasado no determina el presente. Y el presente de Colombia está cargado de ilusión, pero también de reflexión.

La tricolor tuvo descanso en esta primera fecha y debutará el miércoles 16 de julio en la segunda jornada contra Venezuela y compartirá el Grupo B junto a Brasil, Paraguay, Bolivia y la mencionada vinotinto. Las dos primeras avanzarán a semifinales y los finalistas clasificarán directo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. No hay cupos al Mundial en esta edición: eso se definirá más adelante en eliminatorias.

Colombia llega preparada para jugar a 2.800 metros de altura en Quito, sede única del torneo. Se entrenó en Bogotá para adaptarse a la altitud. Llegó con jugadoras que militan en ligas top de Europa y América, un cuerpo técnico consolidado con Angelo Marsiglia y una hinchada que ya no quiere soñar: quiere celebrar.

“Tenemos la plena certeza de que vamos a hacer las cosas bien. Si es con goles, seré feliz; si no, también, porque el objetivo es ser campeonas”, dijo Usme. Esa frase refleja a un equipo que prefiere demostrar en la cancha, no con palabras. Que no les teme a las expectativas, ni a los rivales, ni a las críticas. Porque Colombia ya no va a ver qué pasa: va a conquistar lo que por tanto tiempo ha acariciado.

Esta vez la revancha no es con nadie. Es con la historia.

