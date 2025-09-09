Colombia visita en Maturín a una Venezuela necesitada

James Rodríguez de Colombia celebra un gol este jueves, durante un partido por las eliminatorias a la Copa Mundial 2026 entre Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano en Barranquilla (Colombia). Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Colombia ya tiene visa para un sueño en el Mundial 2026. La goleada 3-0 frente a Bolivia en Barranquilla no solo selló la clasificación, sino que también puso fin a una racha de seis partidos sin ganar.

Fue un desahogo para una selección que había perdido brillo en la recta final, pero que encontró en el calor del Metropolitano la energía necesaria para confirmar su regreso al torneo más importante del planeta, tras la ausencia en Catar 2022.

Con el cupo asegurado, la Tricolor de Néstor Lorenzo encara su último compromiso...