Colombia vs. Australia: la tricolor cierra un 2025 histórico para la Federación

El centrocampista colombiano James Rodríguez (número 10) controla el balón durante el partido amistoso internacional entre Colombia y Nueva Zelanda en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 15 de noviembre de 2025. Foto: AFP - CHANDAN KHANNA

Colombia disputa este martes en la noche su último partido del año con un panorama muy distinto al de hace unos meses: la tricolor llega sólida, clasificada y con una hoja de ruta clara hacia el Mundial 2026, algo que no siempre estuvo garantizado.

La temporada comenzó con altas y bajas. Luego de un cierre complicado de 2024 —con derrota en la final de la Copa América y varios puntos perdidos en las eliminatorias—, el arranque de 2025 tampoco fue el ideal.

Para la fecha 14, en marzo, Colombia acumulaba cuatro partidos...