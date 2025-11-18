Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Colombia vs. Australia: la tricolor cierra un 2025 histórico para la Federación

La selección despide el año clasificada a la Copa del Mundo 2026 y en medio de un ciclo único: cinco equipos nacionales llegaron a Mundiales de la FIFA.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
18 de noviembre de 2025 - 01:00 a. m.
El centrocampista colombiano James Rodríguez (número 10) controla el balón durante el partido amistoso internacional entre Colombia y Nueva Zelanda en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 15 de noviembre de 2025.
El centrocampista colombiano James Rodríguez (número 10) controla el balón durante el partido amistoso internacional entre Colombia y Nueva Zelanda en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida, el 15 de noviembre de 2025.
Foto: AFP - CHANDAN KHANNA

Colombia disputa este martes en la noche su último partido del año con un panorama muy distinto al de hace unos meses: la tricolor llega sólida, clasificada y con una hoja de ruta clara hacia el Mundial 2026, algo que no siempre estuvo garantizado.

La temporada comenzó con altas y bajas. Luego de un cierre complicado de 2024 —con derrota en la final de la Copa América y varios puntos perdidos en las eliminatorias—, el arranque de 2025 tampoco fue el ideal.

Vínculos relacionados

Así se vivió el Gran Fondo El Origen x Egan en Cundinamarca
Colombia vs. Australia: hora y dónde ver el último partido del año de la tricolor
¡Ya son 32! Así va la lista de clasificados al Mundial 2026: ¿cuál será el próximo?

Para la fecha 14, en marzo, Colombia acumulaba cuatro partidos...

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

65 años Deportista EE

Ramón Jesurún

colombia vs australia

colombia australia

partido colombia hoy

seleccion colombia

colombia hoy partido

a qué hora juega colombia

colombia amistoso

amistosos colombia

a qué hora juega la selección colombia

30 anos del bombazo a el espectador

partido de colombia hoy en vivo caracol

colombia partido hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.