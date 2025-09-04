No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
EN VIVO: Colombia va con todo por la clasificación al Mundial 2026 contra Bolivia

La Tricolor va por la victoria contra Bolivia para asegurar la clasificación: ¡el país sueña con la fiesta mundialista!

Kevin Stiven Ramírez Quintero
04 de septiembre de 2025 - 10:36 p. m.
Luis Díaz (c) de Colombia celebra un gol ante Paraguay este martes en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre las selecciones de Colombia y Paraguay en el estadio Metropolitano Roberto Melendez en Barranquilla (Colombia).
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Colombia buscará esta tarde clasificar al Mundial de 2026 con una victoria ante Bolivia.

Un triunfo en el duelo por la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana, agendado para las 6:30 p.m. en Barranquilla, le bastará a la Tricolor para conseguir su visa a la Copa del Mundo de Norteamérica, la más grande la historia.

Colombia, que acumula seis partidos sin ganar, ocupa con 22 puntos la sexta posición de la tabla, la última que da pase directo al Mundial.

En caso de que la Vinotinto pierda en partido simultáneo ante Argentina en Buenos Aires —durante la despedida de Lionel Messi—, Colombia, ausente en Catar 2022, logrará la clasificación si suma por lo menos un punto.

Colombia vs. Bolivia, siga el minuto a minuto de las Eliminatorias al Mundial 2026

Hace 5 horas

Barranquilla está de fiesta

Actualización claveHace 5 horas

¡Hola, Metropolitano!

Actualización claveHace 5 horas

¡El camerino ya está listo!

Actualización claveHace 6 horas

¡Rumbo al estadio!

Actualización claveHace 6 horas

Alineaciones probables

Colombia: Camilo Vargas - Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica - Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias - James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Bolivia: Carlos Lampe (o Guillermo Viscarra) - Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández - Héctor Cuéllar, Robson Matheus - Miguel Terceros, Gabriel Villamil, Moisés Paniagua - Carmelo Algarañaz. DT: Óscar Villegas.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Jorge Arango(55vri)Hace 40 minutos
Pan y circo p´al pueblo.
