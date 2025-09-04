EN VIVO: Colombia va con todo por la clasificación al Mundial 2026 contra Bolivia

Luis Díaz (c) de Colombia celebra un gol ante Paraguay este martes en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre las selecciones de Colombia y Paraguay en el estadio Metropolitano Roberto Melendez en Barranquilla (Colombia). Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Colombia buscará esta tarde clasificar al Mundial de 2026 con una victoria ante Bolivia.

Un triunfo en el duelo por la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana, agendado para las 6:30 p.m. en Barranquilla, le bastará a la Tricolor para conseguir su visa a la Copa del Mundo de Norteamérica, la más grande la historia.

Colombia, que acumula seis partidos sin ganar, ocupa con 22 puntos la sexta posición de la tabla, la última que da pase directo al Mundial.

En caso de que la Vinotinto pierda en partido simultáneo ante Argentina en Buenos Aires —durante la despedida de Lionel Messi—, Colombia, ausente en Catar 2022, logrará la clasificación si suma por lo menos un punto.

Colombia vs. Bolivia, siga el minuto a minuto de las Eliminatorias al Mundial 2026

Colombia: Camilo Vargas - Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica - Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias - James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Bolivia: Carlos Lampe (o Guillermo Viscarra) - Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández - Héctor Cuéllar, Robson Matheus - Miguel Terceros, Gabriel Villamil, Moisés Paniagua - Carmelo Algarañaz. DT: Óscar Villegas.

