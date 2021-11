Brasil vs Colombia: Hora y dónde ver el partido de eliminatorias

La selección de Colombia afronta contra Brasil un nuevo partido que será crucial en su camino a la clasificación al Mundial de Catar 2022.

El encuentro se jugará este jueves 11 de noviembre a partir de las 7:30 de la noche con transmisión de la señal abierta de Caracol Televisión a través de Caracol Sports y el Gol Caracol.

En la doble fecha que Colombia jugará contra Brasil y Paraguay, los de Reinaldo Rueda están obligados a sumar por lo menos tres puntos.

Una derrota este jueves contra la Canarinha entraría dentro del presupuesto. Sin embargo, el próximo martes, contra los paraguayos en Barranquilla, la victoria es urgente y obligatoria.

La jornada se completa este jueves con los partidos de (horario colombiano) Ecuador vs Venezuela (4:00 p.m.); Paraguay vs Chile (6:00 p.m.); Perú vs Bolivia (9:00 p.m.); y del viernes con el juego entre Uruguay y Argentina (6:00 p.m.).