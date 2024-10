Colombia vs. Chile: un partido de contrastes

Entrenamiento de la selección de Colombia en Barranquilla previo al partido contra Chile. Foto: FCF

Podría uno decir que el viaje de Chile a Colombia estuvo pesado porque viajaron “con-trastes”, con tantos que, a pesar de su crisis a nivel deportivo, se habló más entre los mismos chilenos, del caso de Carlos Palacios, uno de los jugadores de la selección que decidió bajarse de la convocatoria el viernes en la noche y apareció al día siguiente entrenando con Colo Colo, equipo que está peleando el título del torneo de ese país.

Ricardo Gareca, que está de rojo, y no por haber venido al América, dijo en rueda de prensa que no había tenido la oportunidad de hablar con Palacios. A pesar de este traste, el técnico argentino aseguró tener la mentalidad de él y de su equipo lo suficientemente alta para sacar un buen resultado este martes en Barranquilla.

Los puntos los necesita, pues apenas tiene cinco en nueve fechas (hoy es la décima), y aunque falta la mitad del camino, una derrota estrecharía el margen de error y, según los periodistas chilenos, si la cosa no mejora de aquí a fin de año con los partidos que restan contra Perú y Venezuela, la salida de Gareca estaría más que definida. Incluso, y con un ambiente similar al de Uruguay por las declaraciones de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa, Arturo Vidal también aseguró desde Santiago que los dirigentes tendrían que tomar medidas si La Roja no cambia el saldo que tiene el mismo color de su camiseta.

“No nos había tocado estar en esta situación, pero esto tiene que ver con un todo, una Federación con problemas económicos, una regeneración que no ha podido explotar en la selección. Hoy no hay jugadores chilenos vistiendo camisetas de los principales equipos en Europa. Todo eso ha conjugado en lo que vive la selección, sin contar con ese ambiente tenso que vive Gareca. Hay poco optimismo para mañana. Para mí Colombia es la mejor selección de Suramérica hoy en día, por la calidad de sus jugadores y por cómo está jugando. Si Chile rescata un punto se irá más que contento de acá”, dijo Christopher Brandt, periodista de ESPN Chile, para El Espectador.

Ver este presente del rival de hoy despierta tranquilidad cuando miramos al de la selección de Colombia. Una de las cosas que más se ha destacado de la llegada de Néstor Lorenzo es que había logrado unir a un camerino que parecía haberse extraviado en su propio caos en las eliminatorias pasadas. No es menor el manejo de grupo, y tal vez por eso es que se ve brillo en las individualidades y en la sumatoria de estas para aportar a lo colectivo.

Y aquí es donde salen a relucir los contrastes, pues además del buen ambiente que se refleja en la selección, en el que uno ve en los entrenamientos los juegos con la pelota y los bailes de Richard Ríos y James Rodríguez, también hay una acumulación de puntos que permiten jugar libres de presión o necesidad, factores no menores para la concentración y el fluir del juego.

Perdimos en El Alto, en un lugar en el que no fuimos los primeros, y seguramente no seremos los últimos. Pudo no ser la mejor versión de la selección por momentos, y muchos sacarán a relucir que estuvimos con un jugador más, pero ese fue un partido que no le quitó el estatus a Colombia de ser una de las mejores del continente en la actualidad.

Los recuerdos recientes enfrentando a un equipo de Gareca no son agradables, pues caímos en Barranquilla por 1-0 frente a Perú en un gol agónico, y agónico porque fue sobre el final, pero también porque nos dejó en una agonía que se reafirmaría con la eliminación de Catar 2022.

Sin embargo, “meros recuerdos” sí se asoman enfrentando a Chile. Si hablamos de historial, por eliminatorias se han enfrentado ambas selecciones en 17 oportunidades, dejando un saldo a favor de la tricolor, que registra seis victorias, siete empates y cuatro derrotas. Curiosamente uno de los resultados más memorables fue el empate 3-3 que selló la clasificación a Brasil 2014. ¿Las figuras de esa vez? Teófilo Gutiérrez y Radamel Falcao García.

El partido más reciente entre Chile y Colombia en el Metropolitano fue el 9 de septiembre de 2021, cuando el combinado nacional venció por 3-1 a La Roja con doblete de Miguel Ángel Borja y un tanto más de Luis Díaz. Colombia juega hoy con la camiseta de un centenario que celebra la Federación Colombiana de Fútbol, pero que, para algunos periodistas e historiadores, dicha conmemoración no corresponde con los registros (sí con la de la Liga del Atlántico), pues la constitución y el establecimiento de la FCF fue en 1971, y otra fecha que no corresponde es la del primer equipo que representó al país a nivel internacional, que fue en 1938.

La obligación es de ambos, pero Colombia seguramente podrá jugar con la necesidad de Chile para manejar los hilos del partido. Luego de los cambios casi que obligados que supone jugar en El Alto, es probable que veamos nuevamente a Dávinson Sánchez de central, a Johan Mojica por la izquierda, a Richard Ríos en el mediocampo junto a Jefferson Lerma y puede que sea John Jáder Durán quien arranque como inicialista en la delantera. James Rodríguez, John Arias y Luis Díaz se mantendrían, al igual que Camilo Vargas.

