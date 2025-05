Colombia vs. Corea del Sur: horarios de los amistosos de la selección femenina

El conjunto ‘tricolor’ comenzará la última etapa de preparación de cara a la Copa América 2025 en Ecuador con dos juegos frente al equipo asiático. Foto: Getty Images via AFP - JOE SCARNICI

La selección de Colombia femenina ya está instalada en territorio asiático y vive las últimas horas de preparación antes de enfrentar a Corea del Sur en una doble tanda de amistosos que marcará el cierre del mes de mayo. El primero se jugará este viernes 30 en Seúl, en un contexto exigente, con una defensa en revisión y una Copa América a la vuelta de la esquina.

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia ha enfocado sus entrenamientos en aspectos tácticos y regenerativos, con énfasis en el bloque defensivo. No es casualidad: la zaga ha sido el punto más débil en los últimos partidos. Colombia acumula cuatro encuentros seguidos recibiendo goles —dos de ellos derrotas duras ante Japón (6-1) y Estados Unidos (4-1)— que expusieron fisuras estructurales, sobre todo frente a rivales de alta intensidad y precisión.

El reto ahora es corregir. Sin Daniela Caracas, baja sensible en defensa, y sin Karla Torres en el frente de ataque por lesión, el cuerpo técnico deberá ajustar piezas sobre la marcha. Aun así, el grupo mantiene nombres clave como Linda Caicedo, Mayra Ramírez y Catalina Usme, referentes de peso que serán vitales para sostener el equipo en medio de las pruebas.

El rival, Corea del Sur, tampoco llega en su mejor momento. Viene de dos derrotas ante Australia y busca ajustar su propio libreto de cara a la Football Championship Women. El duelo, por tanto, será un buen termómetro para ambas selecciones, que necesitan medir el estado real de sus procesos.

Más allá del resultado, para Colombia el foco está en solidificar la idea de juego. La Copa América, que arranca en julio, exige llegar con certezas, no con dudas. Y estos amistosos serán clave para despejarlas.

El primer juego será este viernes a las 5:00 a.m. en el estadio Incheon Namdong Asiad Rugby Field, Incheon, Corea del Sur. El segundo será a las 5: 00 a.m. el próximo lunes 2 de junio en el mismo estadio. De momento, los juegos no tendrán trasmisión oficial para el país.

