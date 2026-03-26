Colombia, contra el rigor europeo

La tricolor tendrá la oportunidad de medirse en la recta final de su preparación mundialista con una de las selecciones más competitivas de los últimos años. Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

Colombia afronta el primer duelo de una fecha FIFA muy exigente. Será un duro examen que le servirá en su preparación rumbo al Mundial de 2026. El amistoso con Croacia representa un reto deportivo de alto nivel y una oportunidad concreta para medir el verdadero alcance del proceso bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

La selección llega con una racha positiva en sus últimos juegos de preparación, en los que se mantiene invicta tras sumar victorias frente a México, Nueva Zelanda y Australia, además de un empate con Canadá. Más allá...