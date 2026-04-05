Colombia abrió con empate su camino en el Sudamericano Sub-17 de Paraguay

Colombia empató sin goles con Ecuador en su debut en el Sudamericano Sub-17 Paraguay 2026. Foto: CONMEBOL

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La selección de Colombia arrancó su camino en el Sudamericano Sub-17 que se realiza en Paraguay. Aunque dominó buena parte del encuentro con la posesión del balón, la Tricolor nunca tuvo un buen rendimiento colectivo durante el compromiso.

Ecuador, que venia de ganarle 2-1 al local, perdió un jugador por expulsión en el minuto 49. No obstante, los nuestros nunca pudieron traducir esa superioridad númerica en opciones de gol. Incluso, los ecuatorianos estuvieron a escasos centrimetros de marcar el gol de la victoria.

Así fue el partido de la selección sub-17

⏱️ FINAL Ecuador 🟡 0-0 🔵 Colombia

⏱️ 90+8′ Ecuador 🟡 0-0 🔵 Colombia

⏱️ 90′ Ecuador 🟡 0-0 🔵 Colombia

Parece haber mejoría en las sociedades de la selección, pero aún no hay claridad para llevar el balón al último tramo. La nuestra se mantiene cerca y provocando tiros de esquina a ver si desde allí puede desequilibrar el marcador.

⏱️ 86′ Ecuador 🟡 0-0 🔵 Colombia

Cabezazo en el área y Colombia invita a la ilusión para buscar los tres puntos hasta el final.

⏱️ 84′ Ecuador 🟡 0-0 🔵 Colombia

Ahora la virtud es del arquero Tricolor. Si no fuera por su manotazo en medio de un contragolpe de Ecuador, producto de, otra vez, un error en el pase de los colombianos, los ecuatorianos ya estarían 1-0 arriba con un jugador menos.

⏱️ 75′ Ecuador 🟡 0-0 🔵 Colombia

La selección ecuatoriana no sufre el partido. Es más, goza de buena salud en la faceta ofensiva obligando a la selección de Colombia a ver correr el balón.

⏱️ 70′ Ecuador 🟡 0-0 🔵 Colombia

Contrario a lo que podría indicar la cantidad de jugadores por equipo, Ecuador parece ser la selección que tiene el hombre de más en el campo de juego. Colombia no impone condiciones y las verdaderas ocasiones de gol le pertenecen al rival.

⏱️ 61′ Ecuador 🟡 0-0 🔵 Colombia

La selección nacional intenta hacer sentir al hombre de más, pero aún no queda claro cuál será el camino elegido. Por su parte, los ecuatorianos siguen interrumpiendo el partido sistemáticamente para evitar un ritmo que no está en condiciones de resistir.

⏱️ 49′ Ecuador 🟡 0-0 🔵 Colombia

⏱️ 46′ Ecuador 🟡 0-0 🔵 Colombia

⏱️ ET Ecuador 🟡 0-0 🔵 Colombia

⏱️ 45+3’ Ecuador 🟡 0-0 🔵 Colombia

Ecuador acaba de errar, bajo el arco, la opción más clara del encuentro. Colombia olvidó las marcas individuales dentro del área y permitió una jugada que, por error ajeno, no terminó en el primer gol del compromiso.

⏱️ 45’ Ecuador 🟡 0-0 🔵 Colombia

El director técnico de la selección no está contento con el juego de sus dirigidos y sigue pidiendo secuencias más largas de pases. Hasta acá, el ímpetu de Ecuador de los primeros minutos quedó mermado con el paso del tiempo.

⏱️ 35’ Ecuador 🟡 0-0 🔵 Colombia

A pesar de las buenas sensaciones, la Tricolor no logra acercarse con peligro al área de Ecuador. Durante la pausa de hidratación el técnico nacional pidió un poco más de juego asociativo para construir jugadas de gol. El lanzamiento en largo ahora parece un recurso sobreexplotado en el juego.

⏱️ 25’ Ecuador 🟡 0-0 🔵 Colombia

La selección de Colombia se asenta en el partido y se adueña del balón, poniendo la posesión del esférico a su favor, pero sin traducir esa estadística en un verdadero dominio de las acciones. El encuentro aún carece de emociones.

⏱️ 15’ Ecuador 🟡 0-0 🔵 Colombia

Colombia aparece en el partido con la primera ocasión de gol del cotejo. Un potente cabezazo en el área chica pone al arquero ecuatoriano a trabajar. Todo esto a través del juego aéreo y de la pelota parada, dos virtudes de la Tricolor.

⏱️ 5’ Ecuador 🟡 0-0 🔵 Colombia

Ecuador impone condiciones ejerciendo una presión alta que por momentos pone incómoda a la selección. Parece que por el momento el camino de los nuestros es el lanzamiento largo, pero aún sin ganar la segunda jugada.

⏱️ 0’ Ecuador 🟡 0-0 🔵 Colombia

La selección nacional busca una victoria que la ponga en el primer lugar del grupo A del Sudamericano Sub-17. Al frente estará el único equipo que ganó en su primera salida tras vencer 2-1 a Paraguay. Sin duda, un reto que puede comenzar a abrir el camino para clasificar a la Copa Mundial de la FIFA.

En la primera fecha del grupo de Colombia, que descansó en esa jornada inaugural, los dos partidos terminaron con resultados ajustados: Uruguay y Chile empataron 1-1 en un duelo parejo, mientras que Ecuador se impuso 2-1 sobre Paraguay, resultado que lo dejó como líder inicial de la zona tras una jornada marcada por la paridad y los detalles.

En el otro grupo, Argentina goleó 4-1 a Perú, mostrando superioridad desde el inicio, mientras que Brasil arrasó con un 5-0 sobre Bolivia, firmando la victoria más amplia de la fecha y posicionándose como uno de los equipos más fuertes en el arranque del torneo.

Esta será la titular de Colombia

Esta será la titular de Ecuador

El partido se disputará a las 3:00 p.m. en el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino de la Conmebol, en Ypané, y podrá verse en vivo a través de ditu, la app de Caracol TV, que tendrá la transmisión del debut de la selección Colombia en el Sudamericano Sub-17.

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