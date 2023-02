Colombia vs. Ecuador, un partido que vale la clasificación al Mundial

Gustavo Puerta (der.), capitán y figura de Colombia en el Sudamericano Sub-20. / FCF

La selección sub-20 de Colombia enfrentará este lunes a la de Ecuador, en el estadio El Campín desde las 8:00 p.m., con transmisión por el Gol Caracol, por la tercera fecha del hexagonal final del Campeonato Sudamericano de la categoría.

La jornada comienza a las 3:00 p.m., con el duelo Uruguay vs. Venezuela, seguido por el Paraguay vs. Brasil, a las 5:30 p.m.. Auriverdes y charrúas lideran la tabla, con seis puntos en dos salidas, seguidos por Colombia, con tres. Guaraníes y patriotas tienen un punto, mientras que los ecuatorianos no han sumado.

Los cuatro primeros lograrán cupo al Mundial de Indonesia, en mayo, mientras que los que ocupen el podio irán además a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, en octubre, clasificatorios para los Olímpicos de París 2024.

El equipo dirigido por Héctor Cárdenas podría comenzar a cosechar el trabajo de varios meses. Si le gana a Ecuador prácticamente aseguraría tiquete al Mundial, que es el primer objetivo. Además se metería de lleno en la pelea por el título del torneo que ha ganado tres veces: en 1987, 2005 y 2013.

Y es que tras la contundente victoria del viernes pasado 3-0 frente a Paraguay, las acciones de la tricolor volvieron a subir. El equipo mantuvo el espíritu de lucha y la entrega que lo han caracterizado en el campeonato, pero mostró muchos más argumentos futbolísticos. El desempeño de los jugadores viene de menos a más y algunos de ellos llegan en muy buena forma a la parte definitiva.

En la zaga, de la mano del arquero Luis Marquines y el central Kevin Mantilla, el equipo ha mostrado solidez. En la mitad, al capitán Gustavo Puerta le llegó el auxilio de Jhojan Torres, mientras que arriba apareció Jorge Cabezas como la solución a la falta de gol que había mostrado el equipo, que en seis juegos ha marcado ocho tantos y ha recibido cuatro.

Este lunes podrá contar nuevamente con Daniel Luna, ausente frente a Paraguay porque estaba en España firmando contrato con su nuevo club, el Mallorca. Habrá que ver si el técnico Cárdenas lo pone o si les da continuidad a Óscar Cortés y Alexis Manyoma, quienes fueron inicialistas en el partido pasado.

Colombia comenzó el torneo empatando 1-1 con Paraguay, luego le ganó 2-1 a Perú e igualó 0-0 con Brasil, antes de cerrar la fase de grupos con un triunfo 1-0 sobre Argentina. En el hexagonal cayó ante Uruguay 1-0 y le ganó a Paraguay 3-0. Además del duelo ante Ecuador, le queda el del jueves 9 de febrero contra Brasil y el domingo 12 ante Venezuela.

“Estamos contentos, optimistas, con la moral en alto, pero los pies sobre la tierra. Lograr el cupo al Mundial es nuestro primer objetivo, luego buscar salir campeones y darle alegría a la gente, que nos ha apoyado mucho y se ha portado maravillosamente”, aseguró Gustavo Puerta, el referente del equipo, anotador de dos de los mejores goles del torneo.

Ecuador, que defiende el título que logró en Chile 2019, lleva una victoria, dos empates y tres derrotas en el torneo, con cinco goles a favor y ocho en contra.