Esta es la titular de Colombia para enfrentar a El Salvador en el Mundial Sub-17

Hoy, la tricolor busca su primera victoria en la fase de grupos del torneo juvenil de Catar 2025.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
07 de noviembre de 2025 - 12:12 p. m.

Luego del empate 1-1 contra Alemania, la selección de Colombia Sub-17 vuelve a la cancha este viernes 7 de noviembre para enfrentar a El Salvador por la segunda fecha del Grupo G del Mundial.

El equipo de Fredy Hurtado mostró carácter y orden en su debut, con figuras como Jorman Mendoza, Cristian Orozco y Santiago Londoño, que lideraron una actuación sólida ante la campeona del mundo de la categoría.

Ahora, la tricolor buscará su primera victoria en Catar y seguir el camino que la llevó a ser subcampeona sudamericana.

En la tabla, Corea del Norte lidera con tres puntos, Alemania y Colombia suman uno, y El Salvador cierra sin unidades.

Colombia vs. El Salvador: siga el minuto a minuto del Mundial 2017

Actualización claveHace 5 horas

El Salvador, listo

La preparación de El Salvador para enfrentar a Colombia este viernes.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Colombia

Actualización claveHace 5 horas

¡Bienvenidos!

Segunda salida de Colombia en el Grupo G del Mundial Sub-17. ¿Cuál será el marcador?

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

