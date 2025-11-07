Esta es la titular de Colombia para enfrentar a El Salvador en el Mundial Sub-17

Selección de Colombia en el Mundial Sub-17 de Catar 2025. Foto: FCF

Luego del empate 1-1 contra Alemania, la selección de Colombia Sub-17 vuelve a la cancha este viernes 7 de noviembre para enfrentar a El Salvador por la segunda fecha del Grupo G del Mundial.

El equipo de Fredy Hurtado mostró carácter y orden en su debut, con figuras como Jorman Mendoza, Cristian Orozco y Santiago Londoño, que lideraron una actuación sólida ante la campeona del mundo de la categoría.

Ahora, la tricolor buscará su primera victoria en Catar y seguir el camino que la llevó a ser subcampeona sudamericana.

En la tabla, Corea del Norte lidera con tres puntos, Alemania y Colombia suman uno, y El Salvador cierra sin unidades.

