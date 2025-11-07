Esta es la titular de Colombia para enfrentar a El Salvador en el Mundial Sub-17

Escucha este artículo
Luego del empate 1-1 contra Alemania, la selección de Colombia Sub-17 vuelve a la cancha este viernes 7 de noviembre para enfrentar a El Salvador por la segunda fecha del Grupo G del Mundial.
El equipo de Fredy Hurtado mostró carácter y orden en su debut, con figuras como Jorman Mendoza, Cristian Orozco y Santiago Londoño, que lideraron una actuación sólida ante la campeona del mundo de la categoría.
Ahora, la tricolor buscará su primera victoria en Catar y seguir el camino que la llevó a ser subcampeona sudamericana.
En la tabla, Corea del Norte lidera con tres puntos, Alemania y Colombia suman uno, y El Salvador cierra sin unidades.
Colombia vs. El Salvador: siga el minuto a minuto del Mundial 2017
El Salvador, listo
La preparación de El Salvador para enfrentar a Colombia este viernes.
El XI de Colombia
¡Bienvenidos!
Segunda salida de Colombia en el Grupo G del Mundial Sub-17. ¿Cuál será el marcador?
