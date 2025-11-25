Logo El Espectador
EN VIVO | Colombia pierde contra España en el Mundial Femenino de Futsal

La Tricolor, dirigida por Roberto Bruno, afronta hoy su prueba más exigente en la fase de grupos contra La Roja.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
25 de noviembre de 2025 - 12:36 p. m.
Las jugadoras de Colombia se alinean para una foto de equipo antes del partido del Grupo B de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA entre Colombia y Canadá en el PhilSports Arena el 22 de noviembre de 2025 en Manila, Filipinas.
Las jugadoras de Colombia se alinean para una foto de equipo antes del partido del Grupo B de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA entre Colombia y Canadá en el PhilSports Arena el 22 de noviembre de 2025 en Manila, Filipinas.
Foto: FIFA via Getty Images - Ezra Acayan - FIFA
Colombia comenzó con paso firme su participación en el Mundial Femenino de Fútbol Sala, que se disputa en Filipinas. En la primera jornada, la tricolor venció 2-0 a Canadá en el PhilSports Arena de Manila, con goles de Angely Camargo y Allison Olave.

El equipo dirigido por Roberto Bruno tuvo un estreno sólido y apunta a lo más alto en el certamen, que reúne a las 16 mejores selecciones del mundo.

Ahora, el reto será mayor: España, líder del Grupo B, llega con confianza tras golear 5-2 a Tailandia con tantos de Vane Sotelo, Irene Córdoba, un doblete de Laura Córdoba y otro de María Sanz Navarro.

Sin duda, será el partido clave de la tricolor en la fase de grupos, en la que los dos primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final, antesala de las semifinales y la gran final.

Siga el minuto a minuto del duelo Colombia vs. España

Actualización claveHace 5 horas

¡Gol de España!

18′ ⏱️ | ⚫⚫ COL 0 vs. 1 ESP ⚪⚪

España arrancó dominando la pelota y, con gran dominio de ella, llegaron al área de Colombia. Hicieron una buena jugada por izquierda, la centraron y la metieron en el ángulo del arco colombiano tras un zurdazo.

Actualización claveHace 5 horas

¡Arranca el partido!

20′ ⏱️ | ⚫⚫ COL 0 vs. 0 ESP ⚪⚪

Colombia mueve la pelota en la cancha y la hinchada se hace sentir en las gradas.

Actualización claveHace 5 horas

¡Oh, gloria inmarcesible!

¡Suenan los himnos! Buena hinchada colombiana en Filipinas.

Actualización claveHace 5 horas

Todo listo

Colombia y España salen a la cancha del PhilSports Arena de Manila.

Actualización claveHace 5 horas

La titular de España

Hace 5 horas

Así fue la preparación de la tricolor

Hace 5 horas

Voces de las jugadoras de Colombia

Hace 5 horas

España ya está en el estadio

Actualización claveHace 5 horas

La alineación de Colombia

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

