EN VIVO | Colombia pierde contra España en el Mundial Femenino de Futsal

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Colombia comenzó con paso firme su participación en el Mundial Femenino de Fútbol Sala, que se disputa en Filipinas. En la primera jornada, la tricolor venció 2-0 a Canadá en el PhilSports Arena de Manila, con goles de Angely Camargo y Allison Olave.
El equipo dirigido por Roberto Bruno tuvo un estreno sólido y apunta a lo más alto en el certamen, que reúne a las 16 mejores selecciones del mundo.
Ahora, el reto será mayor: España, líder del Grupo B, llega con confianza tras golear 5-2 a Tailandia con tantos de Vane Sotelo, Irene Córdoba, un doblete de Laura Córdoba y otro de María Sanz Navarro.
Sin duda, será el partido clave de la tricolor en la fase de grupos, en la que los dos primeros de cada zona avanzarán a los cuartos de final, antesala de las semifinales y la gran final.
Siga el minuto a minuto del duelo Colombia vs. España
¡Gol de España!
18′ ⏱️ | ⚫⚫ COL 0 vs. 1 ESP ⚪⚪
España arrancó dominando la pelota y, con gran dominio de ella, llegaron al área de Colombia. Hicieron una buena jugada por izquierda, la centraron y la metieron en el ángulo del arco colombiano tras un zurdazo.
¡Arranca el partido!
20′ ⏱️ | ⚫⚫ COL 0 vs. 0 ESP ⚪⚪
Colombia mueve la pelota en la cancha y la hinchada se hace sentir en las gradas.
¡Oh, gloria inmarcesible!
¡Suenan los himnos! Buena hinchada colombiana en Filipinas.
Todo listo
Colombia y España salen a la cancha del PhilSports Arena de Manila.
La titular de España
Así fue la preparación de la tricolor
Voces de las jugadoras de Colombia
España ya está en el estadio
La alineación de Colombia
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador