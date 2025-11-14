¡Arrancó el partido! Siga en vivo el Colombia vs. Francia del Mundial Sub-17

Selección de Colombia en el Mundial Sub-17 de Catar 2025. Foto: FCF

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección de Colombia regresa a la cancha este viernes en el Mundial Sub-17 de Catar 2025, lista para afrontar un nuevo desafío en busca de los octavos de final.

Con cinco puntos en la fase de grupos —empates ante Alemania y El Salvador, además del triunfo frente a Corea del Norte—, la tricolor firmó una primera ronda invicta y se ubicó entre los mejores segundos del torneo.

Hoy se mide contra Francia, una potencia del certamen que combina intensidad, rigor físico y amplitud ofensiva, y que llega como líder del Grupo K.

El ganador se enfrentará a Brasil o Paraguay en los octavos de final.

Colombia vs. Francia: siga en vivo el minuto a minuto del Mundial Sub-17

0′ ⏱️ | 🟡 COL 0 vs. 0 FRA 🔵

¡Rueda la pelota!

Los equipos salen a la cancha y suenan los himnos. ¡Vamos Colombia!

La tricolor ya realiza calentamientos para el duelo, el cual arranca a las 8:30 a.m.

¡Arranca la fase de eliminación!

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador