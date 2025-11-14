Logo El Espectador
¡Arrancó el partido! Siga en vivo el Colombia vs. Francia del Mundial Sub-17

La tricolor se enfrenta a Francia por un lugar en los octavos del Mundial Sub-17. Duelo decisivo este viernes en Catar.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
14 de noviembre de 2025 - 01:33 p. m.

Actualizaciones clave

Foto: FCF
La selección de Colombia regresa a la cancha este viernes en el Mundial Sub-17 de Catar 2025, lista para afrontar un nuevo desafío en busca de los octavos de final.

Con cinco puntos en la fase de grupos —empates ante Alemania y El Salvador, además del triunfo frente a Corea del Norte—, la tricolor firmó una primera ronda invicta y se ubicó entre los mejores segundos del torneo.

Hoy se mide contra Francia, una potencia del certamen que combina intensidad, rigor físico y amplitud ofensiva, y que llega como líder del Grupo K.

El ganador se enfrentará a Brasil o Paraguay en los octavos de final.

Colombia vs. Francia: siga en vivo el minuto a minuto del Mundial Sub-17

Actualización claveHace 5 horas

¡Arranca el partido!

0′ ⏱️ | 🟡 COL 0 vs. 0 FRA 🔵

¡Rueda la pelota!

Actualización claveHace 5 horas

¡A la cancha!

Los equipos salen a la cancha y suenan los himnos. ¡Vamos Colombia!

Hace 5 horas

En calentamiento

La tricolor ya realiza calentamientos para el duelo, el cual arranca a las 8:30 a.m.

Actualización claveHace 5 horas

La titular de Colombia

Hace 6 horas

Rumbo al estadio

Actualización claveHace 6 horas

¡Bienvenidos!

¡Arranca la fase de eliminación!

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

