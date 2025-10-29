Logo El Espectador
Colombia vs. Japón: siga en vivo el minuto a minuto del Mundial Femenino Sub-17

Luego de una fase de grupos exigente, la tricolor se enfrenta a una de las favoritas al título mundial. Siga aquí el minuto a minuto.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
29 de octubre de 2025 - 06:15 p. m.

Ella Grace Martínez, jugadora de la selección femenina de Colombia sub-17.
Ella Grace Martínez, jugadora de la selección femenina de Colombia sub-17.
Foto: Ricardo Moreira / Conmebol
La selección femenina de Colombia enfrenta este miércoles un nuevo capítulo en su camino en el Mundial Sub-17 de Marruecos 2025. El equipo dirigido por Carlos Paniagua se mide contra Japón en los octavos de final del torneo, un duelo que pondrá a prueba el crecimiento y la madurez futbolística de las jóvenes tricolores.

Luego de una fase de grupos exigente, Colombia llega fortalecida. Se repuso de un debut complicado ante España (4-0) y luego mostró carácter para vencer a Costa de Marfil (3-0) y Corea del Sur (1-0), resultados que sellaron su clasificación y confirmaron el ascenso futbolístico del equipo.

Del otro lado estará Japón, líder invicto del Grupo F, que suma seis goles a favor y solo uno en contra. Las asiáticas llegan como una de las selecciones más sólidas del torneo, tras vencer a Nueva Zelanda (3-0) y Zambia (2-0), y empatar 1-1 ante Paraguay en la última jornada.

Siga el minuto a minuto de Colombia vs. Japón en el Mundial Sub-17

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

