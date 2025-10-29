Colombia vs. Japón: siga en vivo el minuto a minuto del Mundial Femenino Sub-17

Ella Grace Martínez, jugadora de la selección femenina de Colombia sub-17. Foto: Ricardo Moreira / Conmebol

La selección femenina de Colombia enfrenta este miércoles un nuevo capítulo en su camino en el Mundial Sub-17 de Marruecos 2025. El equipo dirigido por Carlos Paniagua se mide contra Japón en los octavos de final del torneo, un duelo que pondrá a prueba el crecimiento y la madurez futbolística de las jóvenes tricolores.

Luego de una fase de grupos exigente, Colombia llega fortalecida. Se repuso de un debut complicado ante España (4-0) y luego mostró carácter para vencer a Costa de Marfil (3-0) y Corea del Sur (1-0), resultados que sellaron su clasificación y confirmaron el ascenso futbolístico del equipo.

Del otro lado estará Japón, líder invicto del Grupo F, que suma seis goles a favor y solo uno en contra. Las asiáticas llegan como una de las selecciones más sólidas del torneo, tras vencer a Nueva Zelanda (3-0) y Zambia (2-0), y empatar 1-1 ante Paraguay en la última jornada.

