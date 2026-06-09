¡Colombia, campeona! La selección femenina se coronó en la Conmebol Liga de las Naciones

Jugadoras de Colombia celebran con el trofeo al quedar campeonas de la Liga de Naciones. Foto: EFE - Juan Pablo Pino

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La selección femenina de Colombia se consagró campeona de la primera edición de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol tras ganarle 4-3 a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco.

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia cerró un torneo histórico, en el que además de asegurar su clasificación al Mundial de Brasil 2027, logró levantar el trofeo continental gracias a una campaña sólida y consistente de principio a fin.

La tricolor finalizó el certamen como líder, confirmando su dominio en la competición. Después de llegar a la última jornada dependiendo de sí misma para quedarse con el título, Colombia respondió en territorio paraguayo y selló el campeonato.

Con figuras como Linda Caicedo, autora del gol del empate definitivo, y un grupo que mostró carácter a lo largo del torneo, las cafeteras escribieron una nueva página dorada para el fútbol femenino colombiano.

Así fue el minuto a minuto del partido entre Colombia y Paraguay en la Liga de Naciones

90 + 4’ Colombia 🟡🔵🔴4-3🔴⚪ Paraguay: ¡Final del partido! La selección femenina de Colombia se consagra campeona de la Liga de Naciones.

89’ Colombia 🟡🔵🔴4-3🔴⚪ Paraguay: Apareció Ana Guzmán para darle la victoria parcial a la selección de Colombia y acercarla al título de la Liga de las Naciones.

71’ Colombia 🟡🔵🔴3-3🔴⚪ Paraguay: La jueza central del compromiso activó el protocolo contra el racismo. Aparentemente, Linda Caicedo recibió algún comentario.

69’ Colombia 🟡🔵🔴3-3🔴⚪ Paraguay: Daniela Montoya remató y la guardameta de Paraguay salvó el balón y lo desvió.

59’ Colombia 🟡🔵🔴3-3🔴⚪ Paraguay: Linda Caicedo marcó el gol del empate para Colombia en el estadio Defensores del Chaco. La atacante controló el balón, encontró espacio para perfilarse y sacó un potente derechazo rasante que venció a la guardameta paraguaya.

45’ Colombia 🟡🔵🔴2-3🔴⚪ Paraguay: Ya vuelve a rodar el esférico en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay.

45 + 7’ Colombia 🟡🔵🔴2-3🔴⚪ Paraguay: Finaliza una primera mitad frenética y llena de emociones.

45 + 1’ Colombia 🟡🔵🔴2-3🔴⚪ Paraguay: La alegría del empate duró poco para Colombia. Lice Chamorro aprovechó una nueva oportunidad y volvió a adelantar a Paraguay en el marcador, devolviéndole la ventaja al conjunto guaraní.

43’ Colombia 🟡🔵🔴2-2🔴⚪ Paraguay: Colombia encontró el empate gracias a un auténtico golazo de Marcela Restrepo, quien sorprendió con un potente remate de media distancia que dejó sin opciones a la arquera paraguaya e igualó el marcador.

41’ Colombia 🟡🔵🔴1-2🔴⚪ Paraguay: La selección nacional marcó el empate, pero el gol fue anulado por fuera de lugar. Luego de la revisión del VAR, la decisión fue confirmada.

35’ Colombia 🟡🔵🔴1-2🔴⚪ Paraguay: Colombia mantiene la iniciativa por las bandas, con Ana María Guzmán generando peligro por la derecha. La ocasión más clara llegó con un remate de Linda Caicedo que, sin mucha potencia, fue controlado por la portera Alicia Bobadilla.

21′ Colombia 🟡🔵🔴1-2🔴⚪ Paraguay: Colombia intenta asumir el control del partido con posesión y ataques por la banda izquierda liderados por Linda Caicedo, mientras Paraguay se muestra sólido en defensa y cierra los espacios

09′ Colombia 🟡🔵🔴1-2🔴⚪ Paraguay: El partido no da descanso. En la segunda llegada del conjunto paraguayo, luego de un centro de costado, Claudia Martínez vuelve a poner en ventaja al local.

07′ Colombia 🟡🔵🔴1-1🔴⚪ Paraguay: Goooool del combinado nacional. Ana María Guzmán aprovechó un rebote que quedó dentro del área y marcó el empate parcial del partido.

03′ Colombia 🟡🔵🔴0-1🔴⚪ Paraguay: Luego de una falta cometida por Katherine Tapia, guardameta de la selección de Colombia, que fue sancionada como penalti, Dulce Quintana marcó el primer gol del partido.

01′ Colombia 🟡🔵🔴0-0🔴⚪ Paraguay: Ya rueda la pelota en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay.

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