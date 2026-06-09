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En VivoActualizado hace 11 horas

¡Colombia, campeona! La selección femenina se coronó en la Conmebol Liga de las Naciones

La selección nacional venció a Paraguay en la última fecha y se quedó con el título del certamen.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
10 de junio de 2026 - 02:06 a. m.
Jugadoras de Colombia celebran con el trofeo al quedar campeonas de la Liga de Naciones.
Jugadoras de Colombia celebran con el trofeo al quedar campeonas de la Liga de Naciones.
Foto: EFE - Juan Pablo Pino
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La selección femenina de Colombia se consagró campeona de la primera edición de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol tras ganarle 4-3 a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco.

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia cerró un torneo histórico, en el que además de asegurar su clasificación al Mundial de Brasil 2027, logró levantar el trofeo continental gracias a una campaña sólida y consistente de principio a fin.

La tricolor finalizó el certamen como líder, confirmando su dominio en la competición. Después de llegar a la última jornada dependiendo de sí misma para quedarse con el título, Colombia respondió en territorio paraguayo y selló el campeonato.

Con figuras como Linda Caicedo, autora del gol del empate definitivo, y un grupo que mostró carácter a lo largo del torneo, las cafeteras escribieron una nueva página dorada para el fútbol femenino colombiano.

Así fue el minuto a minuto del partido entre Colombia y Paraguay en la Liga de Naciones

Actualización claveHace 17 horas

Final del partido

90 + 4’ Colombia 🟡🔵🔴4-3🔴⚪ Paraguay: ¡Final del partido! La selección femenina de Colombia se consagra campeona de la Liga de Naciones.

Actualización claveHace 18 horas

¡Gooool de Colombia!

89’ Colombia 🟡🔵🔴4-3🔴⚪ Paraguay: Apareció Ana Guzmán para darle la victoria parcial a la selección de Colombia y acercarla al título de la Liga de las Naciones.

Hace 18 horas

Protocolo contra el racismo

71’ Colombia 🟡🔵🔴3-3🔴⚪ Paraguay: La jueza central del compromiso activó el protocolo contra el racismo. Aparentemente, Linda Caicedo recibió algún comentario.

Hace 18 horas

Casi marca Colombia

69’ Colombia 🟡🔵🔴3-3🔴⚪ Paraguay: Daniela Montoya remató y la guardameta de Paraguay salvó el balón y lo desvió.

Actualización claveHace 18 horas

¡Gooool de Colombia!

59’ Colombia 🟡🔵🔴3-3🔴⚪ Paraguay: Linda Caicedo marcó el gol del empate para Colombia en el estadio Defensores del Chaco. La atacante controló el balón, encontró espacio para perfilarse y sacó un potente derechazo rasante que venció a la guardameta paraguaya.

Actualización claveHace 18 horas

Inicia el segundo tiempo

45’ Colombia 🟡🔵🔴2-3🔴⚪ Paraguay: Ya vuelve a rodar el esférico en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay.

Actualización claveHace 19 horas

Finaliza el primer tiempo

45 + 7’ Colombia 🟡🔵🔴2-3🔴⚪ Paraguay: Finaliza una primera mitad frenética y llena de emociones.

Actualización claveHace 19 horas

¡Gooool de Paraguay!

45 + 1’ Colombia 🟡🔵🔴2-3🔴⚪ Paraguay: La alegría del empate duró poco para Colombia. Lice Chamorro aprovechó una nueva oportunidad y volvió a adelantar a Paraguay en el marcador, devolviéndole la ventaja al conjunto guaraní.

Actualización claveHace 19 horas

¡Gooool de Colombia!

43’ Colombia 🟡🔵🔴2-2🔴⚪ Paraguay: Colombia encontró el empate gracias a un auténtico golazo de Marcela Restrepo, quien sorprendió con un potente remate de media distancia que dejó sin opciones a la arquera paraguaya e igualó el marcador.

Hace 19 horas

Anulado el gol de Colombia

41’ Colombia 🟡🔵🔴1-2🔴⚪ Paraguay: La selección nacional marcó el empate, pero el gol fue anulado por fuera de lugar. Luego de la revisión del VAR, la decisión fue confirmada.

Hace 19 horas

Colombia propone pero no logra empatar

35’ Colombia 🟡🔵🔴1-2🔴⚪ Paraguay: Colombia mantiene la iniciativa por las bandas, con Ana María Guzmán generando peligro por la derecha. La ocasión más clara llegó con un remate de Linda Caicedo que, sin mucha potencia, fue controlado por la portera Alicia Bobadilla.

Hace 19 horas

Colombia intenta

21′ Colombia 🟡🔵🔴1-2🔴⚪ Paraguay: Colombia intenta asumir el control del partido con posesión y ataques por la banda izquierda liderados por Linda Caicedo, mientras Paraguay se muestra sólido en defensa y cierra los espacios

Actualización claveHace 19 horas

¡Gooool de Paraguay!

09′ Colombia 🟡🔵🔴1-2🔴⚪ Paraguay: El partido no da descanso. En la segunda llegada del conjunto paraguayo, luego de un centro de costado, Claudia Martínez vuelve a poner en ventaja al local.

Actualización claveHace 19 horas

¡Gooool de Colombia!

07′ Colombia 🟡🔵🔴1-1🔴⚪ Paraguay: Goooool del combinado nacional. Ana María Guzmán aprovechó un rebote que quedó dentro del área y marcó el empate parcial del partido.

Actualización claveHace 19 horas

¡Gooool de Paraguay!

03′ Colombia 🟡🔵🔴0-1🔴⚪ Paraguay: Luego de una falta cometida por Katherine Tapia, guardameta de la selección de Colombia, que fue sancionada como penalti, Dulce Quintana marcó el primer gol del partido.

Actualización claveHace 20 horas

Inicia el partido

01′ Colombia 🟡🔵🔴0-0🔴⚪ Paraguay: Ya rueda la pelota en el estadio Defensores del Chaco de Paraguay.

Hace 20 horas

El once de Paraguay

Hace 20 horas

El once de Colombia

Hace 21 horas

Llegan las jugadoras al estadio

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

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SONIA HELENA CASTRO DÁVILA(41721)Hace 40 minutos
Dejo mi reclamo sentido: por qué no destacan esta importante noticia deportiva sobre nuestras guerreras más guerreras? Al menos denles el mismo nivel que las noticias sobre el mundial 2026. No sean tan machistas!
Carlos Arturo Molina Rios(92784)Hace 1 hora
Siempre figuras las damas , a pesar del mal trato de la federación y de muchos equipos, y de la nula solidaridad de sus pares varones, tan políticos ellos hoy día.
Elsa(63035)Hace 4 horas
Que alegría.
Gustavo Lequerica(34793)Hace 12 horas
Excelente partido de las muchachas de Colombia, verracas
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