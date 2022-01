Colombia vs Perú: las estadísticas de un partido decisivo en las eliminatorias

Colombia necesita volver al triunfo, el cual no consigue desde septiembre del año pasado. Foto: FCF

La selección de Colombia se enfrenta a Perú en una nueva fecha de las eliminatorias a Catar 2022. Un partido que resultará fundamental para las intensiones de llegar al mundial que tienen ambos equipos, los cuales llegaron a esta jornada empatados en puntos (17).

Con los partidos de Ecuador vs Brasil, Paraguay vs Uruguay y Chile vs Argentina ya consumados, la conclusión para Colombia es que este viernes, en el Metropolitano de Barranquilla, tiene que ganar. Solo le sirven los tres puntos, aunque eso es algo que ya se sabía desde antes de que se jugara la fecha.

Más: Lo mejor de las eliminatorias está en El Espectador

Sobre todo, el triunfo de Uruguay en Asunción fue lo que apretó la tabla y puso más en riesgo al equipo de Reinaldo Rueda. Sin embargo, Colombia tiene buenas armas para buscar los tres puntos y le favorecen las estadísticas contra Perú. Le falta mejorar en el juego, lo más importante, para mantener viva la ilusión. Mientras tanto, el tiempo se agota.

Las estadísticas del partido

Colombia, por eliminatorias, ha enfrentado 21 veces a Perú. La tricolor acumula un total de 12 victorias, seis empates y apenas tres derrotas contra los incas. Por esta razón, sobre la estadística, los de Reinaldo Rueda parten como favoritos.

Sin embargo, lejos de la frialdad de los números, el equipo de Ricardo Gareca está mucho más afianzado en su estructura. Por supuesto, el proceso lleva más años y ya dos eliminatorias, pero es que, además, la idea del entrenador argentino en la selección peruana se ve mucho más clara.

Mire: Ricardo Gareca, un viejo conocido en el fútbol colombiano

No obstante, la rivalidad entre los dos entrenadores no refleja ese desbalance. Al contrario, hay paridad. Gareca y Rueda, que ha dirigido a Ecuador, Chile y Colombia, se han enfrentado seis veces con tres victorias para cada uno. Un registro que se saldrá de balance este viernes después del partido, cuando uno de los dos equipos se lleve el triunfo, o que podría sumar su primer empate.

Colombia, que está urgida de victorias, acumula en los últimos cinco partidos cero goles a favor, con una derrota y cuatro empates. Cifras que la han alejado de Catar 2022 y que han permitido que rivales directos, como Uruguay, Chile y Perú, amenacen su cupo en el mundial.

El combiando nacional sueña con asistir a su tercer mundial consecutivo, después de sus participaciones en Brasil 2014 y Rusia 2018. Catar 2022 sería la séptima Copa del Mundo a la que iría Colombia, cifra muy similar a la de los peruanos, que han ido a cinco y buscan cupo para disputar una sexta.

Por la igualdad en sus números es que se habla de un duelo histórico, una rivalidad de años. El primer juego entre ambas selecciones, por eliminatorias, se dio para el Mundial de Chile 1962. El compromiso se disputó un 30 de abril de 1961 con triunfo para Colombia por 1-0.

Y, más allá de los datos históricos, ambas selecciones siempre han sido asociadas al buen trato de la pelota y la posesión de balón. Son dos equipos con figuras históricas en el fútbol sudamericano como Teófilo Cubillas, César Cueto, Hugo Sotil, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, en el lado peruano, y Willington Ortiz, Carlos El Pibe Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón, James Rodríguez y Falcao García, en el lado colombiano.

No se pierda: Colombia se juega su puesto en el Mundial

Ahí también reside la importancia del juego de esta tarde para Colombia, que después de jugar contra Perú, visitará a Argentina, recibirá a Bolivia y nuevamente saldrá de casa para cerrar la eliminatoria contra Venezuela. Y, aunque quedan partidos, lo fundamental para esta fecha será sacar, por lo menos, cuatro puntos para no ver a Catar 2022 tan lejos.