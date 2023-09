Colombia vs. Venezuela: hora y canal de transmisión para ver en vivo

La selección de Colombia masculina irá por la clasificación del Mundial 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá. Foto: FCF

La espera acabó y el sueño vuelve a empezar. Este jueves 7 de septiembre comienza el camino para que la selección de Colombia logre un cupo para jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Con el sinsabor que le quedó a la tricolor por perderse la pasada Copa Mundo, estas eliminatorias son el momento perfecto para demostrar que el fútbol colombiano tiene un buen nivel.

Además de todos los jugadores, los ojos de todos los hinchas están puestos sobre el seleccionador Néstor Lorenzo. El argentino, mano derecha de José Néstor Pékerman durante casi 10 años, hizo parte del proceso que llevó a Colombia a dos Mundiales. Ahora es momento de demostrar que él puede volver a poner a la selección a una Copa Mundo y lograr ese sueño utópico uno que más de uno tiene: levantar el trofeo.

“Hemos elegido un eslogan muy lindo y es ‘Todos somos Colombia’ y es esa la invitación, una manera de enrolar desde la cancha a todo un país en post de un objetivo y es volver a jugar un Mundial”, dijo Lorenzo. “Empieza un proceso de eliminatorias, donde necesitamos estar más unidos que nunca como grupo, equipo y como país”.

La primera prueba que tiene la selección para demostrar que se va a empezar con el pie derecho es dar el primer golpe en casa. Venezuela es el rival con el que la tricolor abrirá las eliminatorias camino al Mundial 2026. Teniendo la ventaja de la localía se espera que Colombia brille en el Metropolitano de Barranquilla.

“Estoy muy convencido de lo que queremos, no solo en la absoluta, sino también en las juveniles. Estamos con todo para trabajar, no nos falta nada, podemos armar un equipo competitivo y estar a la altura. Sabemos que no es fácil, pero vamos a hacer las cosas lo mejor posible”, afirmó Fernando Batista, seleccionador de la vinotinto, quien es el sucesor de Pékerman.

¿A qué hora y dónde ver el partido Colombia vs. Venezuela?

El juego comenzará en el estadio Metropolitano de Barranquilla a las 6:00 p.m. (hora colombiana). El partido entre colombianos y venezolanos será transmitido por el Canal Caracol y Caracol Play.

