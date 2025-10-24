Logo El Espectador
Colombia, de cara a un partido histórico 

La selección debuta en la Liga de Naciones, primeras eliminatorias de la Conmebol para un Mundial Femenino.

Fernando Camilo Garzón
24 de octubre de 2025 - 01:15 p. m.
Las jugadoras de la selección de Colombia.
Foto: EFE - José Jácome

La selección femenina de Colombia comenzará hoy su camino hacia el Mundial de Brasil 2027, en el marco de la nueva Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, un torneo que por primera vez servirá como eliminatoria en el continente. El debut será contra Perú, en el estadio Atanasio Girardot, a las 6:00 p.m., con transmisión por Gol Caracol y la app ditu. 

El encuentro será histórico y marcará un nuevo punto de partida para un equipo que llega con la ilusión renovada tras ser subcampeón de la Copa América —en la que perdió la final ante Brasil— y...

