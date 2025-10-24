Colombia, de cara a un partido histórico 

Las jugadoras de la selección de Colombia. Foto: EFE - José Jácome

La selección femenina de Colombia comenzará hoy su camino hacia el Mundial de Brasil 2027, en el marco de la nueva Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, un torneo que por primera vez servirá como eliminatoria en el continente. El debut será contra Perú, en el estadio Atanasio Girardot, a las 6:00 p.m., con transmisión por Gol Caracol y la app ditu.

El encuentro será histórico y marcará un nuevo punto de partida para un equipo que llega con la ilusión renovada tras ser subcampeón de la Copa América —en la que perdió la final ante Brasil— y...