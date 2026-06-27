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Colombia y Portugal, cara a cara del duelo más esperado de la primera fase del Mundial

Fue el partido para el que más boletas se solicitaron en la previa de la Copa del Mundo. Ambos equipos llegan con la ilusión de quedarse con el primer lugar del grupo.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
27 de junio de 2026 - 03:16 p. m.
De izquierda a derecha, Daniel Muñoz, Luis Díaz, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero participan en un entrenamiento este viernes 26 de junio, antes de enfrentar a Portugal en la tercera y última jornada del grupo K del Mundial 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos.
De izquierda a derecha, Daniel Muñoz, Luis Díaz, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero participan en un entrenamiento este viernes 26 de junio, antes de enfrentar a Portugal en la tercera y última jornada del grupo K del Mundial 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos.
Foto: EFE - Alberto Estevez

Pocas veces un partido de la fase de grupos enfrenta a dos selecciones que llegan con tanto por ganar y tan poco por perder. Colombia y Portugal ya aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial, pero el duelo entre ambos definirá el primer lugar del Grupo K y, con ello, un camino potencialmente más favorable hacia las rondas decisivas. Sobre el papel, Portugal parece tener una plantilla superior. Sobre el césped, Colombia ha demostrado ser uno de los equipos más sólidos del torneo. Ese contraste convierte el encuentro...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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