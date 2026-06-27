Colombia y Portugal, cara a cara del duelo más esperado de la primera fase del Mundial

De izquierda a derecha, Daniel Muñoz, Luis Díaz, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero participan en un entrenamiento este viernes 26 de junio, antes de enfrentar a Portugal en la tercera y última jornada del grupo K del Mundial 2026, en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, en Estados Unidos. Foto: EFE - Alberto Estevez

Pocas veces un partido de la fase de grupos enfrenta a dos selecciones que llegan con tanto por ganar y tan poco por perder. Colombia y Portugal ya aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial, pero el duelo entre ambos definirá el primer lugar del Grupo K y, con ello, un camino potencialmente más favorable hacia las rondas decisivas. Sobre el papel, Portugal parece tener una plantilla superior. Sobre el césped, Colombia ha demostrado ser uno de los equipos más sólidos del torneo. Ese contraste convierte el encuentro...