Colombia y su historial contra equipos africanos en el Mundial: este es el balance

La historia de Colombia ante selecciones africanas en Mundiales deja un balance favorable, con recuerdos clave en Brasil 2014 y Rusia 2018. Foto: AFP - FABRICE COFFRINI

Ojo a este dato que nos encontramos repasando la historia de la selección colombiana contra selecciones africanas en las Copas del Mundo. En Brasil 2014 un 2-0 contra Costa de Marfil, con goles de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, afianzó a Colombia en el grupo y fue el trampolín hacia los octavos de final. En Rusia 2018 se repitió la historia: un solitario tanto de Yerry Mina contra Senegal permitió a la tricolor avanzar como líder de su grupo.

En sus últimos dos Mundiales, los duelos contra selecciones africanas definieron la suerte...