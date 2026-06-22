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Colombia y su historial contra equipos africanos en el Mundial: este es el balance

La historia de Colombia ante selecciones africanas en Mundiales deja un balance favorable, con recuerdos clave en Brasil 2014 y Rusia 2018.

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Redacción Deportes
22 de junio de 2026 - 11:58 p. m.
La historia de Colombia ante selecciones africanas en Mundiales deja un balance favorable, con recuerdos clave en Brasil 2014 y Rusia 2018.
La historia de Colombia ante selecciones africanas en Mundiales deja un balance favorable, con recuerdos clave en Brasil 2014 y Rusia 2018.
Foto: AFP - FABRICE COFFRINI

Ojo a este dato que nos encontramos repasando la historia de la selección colombiana contra selecciones africanas en las Copas del Mundo. En Brasil 2014 un 2-0 contra Costa de Marfil, con goles de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, afianzó a Colombia en el grupo y fue el trampolín hacia los octavos de final. En Rusia 2018 se repitió la historia: un solitario tanto de Yerry Mina contra Senegal permitió a la tricolor avanzar como líder de su grupo.

En sus últimos dos Mundiales, los duelos contra selecciones africanas definieron la suerte...

Por Redacción Deportes

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