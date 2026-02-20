Publicidad

Colombia ya no piensa en el título: peligra el Mundial Femenino Sub-20

Las dos derrotas de la selección complican su clasificación a la Copa del Mundo que se hará en Polonia, en septiembre.

Fernando Camilo Garzón
20 de febrero de 2026 - 07:11 p. m.
La arquera Luisa Agudelo, en el partido de Colombia contra Brasil.
Foto: Conmebol

La selección femenina de Colombia pasó, en cuestión de días, de la ilusión al estado de alarma. La derrota contra Brasil en la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 confirmó un bajón que ya se había insinuado en el estreno contra Ecuador y dejó al equipo sin margen de error. Con dos caídas consecutivas, la Tricolor quedó última en la tabla, sin puntos, y no solo se alejó del título: ahora ve seriamente comprometido su cupo al Mundial.

El contraste con la fase de grupos es evidente. Colombia había terminado primera, invicta...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

