Colombia ya se hace sentir en México: multitudinario banderazo antes del debut mundialista

Aficionados de Colombia. Foto: EFE - Tomás Cruz

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La ilusión mundialista de Colombia ya se vive con fuerza en las calles de Ciudad de México. A pocas horas del debut de la selección de Colombia contra Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, miles de aficionados cafeteros protagonizaron un multitudinario “banderazo” en el emblemático Ángel de la Independencia, convirtiendo el Paseo de la Reforma en una auténtica fiesta tricolor.

Desde tempranas horas, los hinchas comenzaron a llegar con camisetas amarillas, banderas, tambores y toda clase de elementos representativos del país. El resultado fue una impresionante marea amarilla que se apoderó de uno de los lugares más representativos de la capital mexicana. Los cánticos no se hicieron esperar y durante varios minutos resonaron frases como “¡Colombia, Colombia!”.

La celebración también contó con la participación de aficionados mexicanos, quienes se sumaron a la jornada en un gesto de hermandad entre ambas naciones. Además, varios seguidores sorprendieron con disfraces inspirados en René Higuita y su histórica participación en Italia 1990, rindiendo homenaje a una de las figuras más recordadas del fútbol colombiano.

El ambiente festivo incluso contagió a turistas de otras nacionalidades. Un visitante alemán se unió a los cánticos y se mostró optimista sobre el futuro de Colombia en el torneo.

Mientras tanto, el seleccionador Néstor Lorenzo aseguró que el país “necesita un motivo para sonreír” y confesó que sueña con conquistar el título mundial. Además, llevó tranquilidad a los aficionados al confirmar que James Rodríguez llega en óptimas condiciones físicas para afrontar el inicio de la competición. Con el respaldo de miles de hinchas en México, Colombia está lista para dar su primer paso en el Mundial.

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