Conmebol confirmó fecha y hora de los próximos juegos de la selección de Colombia

Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 entra en su recta final. Este martes, la Conmebol confirmó de manera oficial las fechas y horarios de las últimas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas, que se disputarán a comienzos de septiembre. Tras esos partidos, quedarán definidas las seis selecciones que irán directo a la Copa del Mundo y el equipo que jugará el repechaje intercontinental.

A día de hoy, Argentina, Brasil y Ecuador ya tienen asegurado su boleto. Colombia, por su parte, sigue en zona de clasificación directa, aunque todavía debe rematar la tarea en la doble fecha final frente a Bolivia y Venezuela.

Todo se jugará casi al mismo tiempo

Con la intención de garantizar el fair play deportivo, Conmebol dispuso que los encuentros que pueden cambiar el panorama de la clasificación se jueguen en simultáneo. Así, el jueves 4 de septiembre, por la jornada 17, Colombia recibirá a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla a las 6:30 p.m. (hora local). A esa misma hora rodará el balón en tres duelos clave: Uruguay vs. Perú, Paraguay vs. Ecuador y Argentina vs. Venezuela. El único partido que se jugará más tarde ese día será Brasil vs. Chile, programado para las 7:30 p.m.

Días después, el martes 9 de septiembre, la selección dirigida por Néstor Lorenzo visitará a Venezuela en el estadio Monumental de Maturín, nuevamente a las 6:30 p.m. A esa hora también se disputarán los partidos Perú vs. Paraguay, Chile vs. Uruguay y Bolivia vs. Brasil. El Ecuador vs. Argentina arrancará un poco antes, a las 6:00 p.m.

Lo que necesita Colombia

La situación de Colombia es relativamente favorable: con una victoria frente a Bolivia en casa, el equipo cafetero se aseguraría matemáticamente su lugar en el Mundial. Sin embargo, el cierre de la eliminatoria no está exento de presión, especialmente por los altibajos recientes que generaron rumores sobre un posible cambio de técnico. Pese a esas versiones, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurun, ratificó que, si el equipo logra la clasificación, Néstor Lorenzo seguirá siendo el seleccionador en la cita mundialista.

Así se jugarán las dos últimas fechas de las Eliminatorias Conmebol (hora colombiana)

Jornada 17 – jueves 4 de septiembre

Uruguay vs. Perú – 6:30 p.m.

Colombia vs. Bolivia – 6:30 p.m.

Paraguay vs. Ecuador – 6:30 p.m.

Argentina vs. Venezuela – 6:30 p.m.

Brasil vs. Chile – 7:30 p.m.

Jornada 18 – martes 9 de septiembre

Ecuador vs. Argentina – 6:00 p.m.

Perú vs. Paraguay – 6:30 p.m.

Venezuela vs. Colombia – 6:30 p.m.

Bolivia vs. Brasil – 6:30 p.m.

Chile vs. Uruguay – 6:30 p.m.

Con todo confirmado, solo queda que ruede el balón y que la Tricolor termine de sellar su presencia en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

