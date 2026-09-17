Juan Fernando Quintero y David Ospina, aunque no lo hicieron del todo oficial, también renunciaron a seguir jugando con el conjunto nacional. Ahora es el turno para nuevos futbolistas que vestirán el amarillo, azul y rojo. Y algunas de esas…

26 jugadores fueron llamados por el DT Néstor Lorenzo para iniciar el proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030. Eso sí, con la novedad de hacerlo por primera vez en 15 años sin el histórico y exitoso James Rodríguez. El eterno 10 de la selección de Colombia le dijo adiós al combinado Tricolor.

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Convocatoria de Colombia: ¿Quiénes son las mayores sorpresas en la lista de Néstor Lorenzo?

Juan Fernando Quintero y David Ospina, aunque no lo hicieron del todo oficial, también renunciaron a seguir jugando con el conjunto nacional. Ahora es el turno para nuevos futbolistas que vestirán el amarillo, azul y rojo. Y algunas de esas primeras sorpresas se pudieron ver en la convocatoria de hoy.

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Sorpresas en la convocatoria de Colombia

Aunque hay nombres conocidos que hicieron parte del proceso rumbo al Mundial 2026 como Jhon Arias, Luis Javier Suárez, Carlos Andrés Gómez, Yaser Asprilla, Richard Ríos, Jaminton Campaz, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez y Álvaro Montero, la lista estuvo llena de rostros jóvenes y nuevos.

Kevin Andrade, Royer Caicedo, Samuel Velásquez, Matías Orozco, Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo, Camilo Durán y Óscar Perea son los más sonados. No solo por su promedio de edad, apenas 22,1 años, sino también por ser el primer llamado con la selección en este marcado proceso de renovación.

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¿Quiénes han tenido proceso en selecciones Colombia?

Recientemente, Samuel Velásquez hizo parte de la selección que jugó el torneo preolímpico de Venezuela en 2024. A pesar de no ser titular, sumó minutos importantes. Además, su experiencia en el fútbol profesional colombiano (FPC) con Deportes Tolima y Atlético Nacional le da un valor agregado.

Óscar Perea es otro de los futbolistas de esta convocatoria que ya se había puesto la camiseta de Colombia en selecciones juveniles. Precisamente fue una de las figuras de la Tricolor en el Sudamericano y Mundial Sub-20 de 2025. Incluso aportó dos goles para que Colombia terminara tercera en la cita orbital.

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