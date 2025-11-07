Cristian Orozco: la perla de la sub-17 de Colombia que jugará en Manchester United

El volante Cristian Orozco es una de las figuras de la selección Sub-17 de Colombia. Foto: Agencia EFE

Nació en Valledupar y desde niño supo a qué se quería dedicar por el resto de su vida. “Desde que tengo uso de razón, siempre estoy atrás del balón”, comentó en una entrevista para la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Orozco, que mide 1,78 metros y juega como volante central, tiene buen pie, saca el equipo desde atrás y aporta en recuperación. Su referente es Jefferson Lerma, el todoterreno de la selección absoluta que es pieza clave para Néstor Lorenzo.

A los 14 años dejó su natal Valledupar tras brillar en un torneo nacional interligas...