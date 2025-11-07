Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Cristian Orozco: la perla de la sub-17 de Colombia que jugará en Manchester United

En Catar, donde Colombia disputa el Mundial Sub-17, hay un jugador que maneja los hilos de la tricolor. Se trata de Cristian Orozco, el capitán de una generación que quiere hacer historia y a la que lidera desde la garra, palabra que él elige para definirse. Con 17 años ya lo fichó Manchester United.

Daniel Bello
Daniel Bello
07 de noviembre de 2025 - 12:00 p. m.
El volante Cristian Orozco es una de las figuras de la selección Sub-17 de Colombia.
El volante Cristian Orozco es una de las figuras de la selección Sub-17 de Colombia.
Foto: Agencia EFE

Nació en Valledupar y desde niño supo a qué se quería dedicar por el resto de su vida. “Desde que tengo uso de razón, siempre estoy atrás del balón”, comentó en una entrevista para la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

Orozco, que mide 1,78 metros y juega como volante central, tiene buen pie, saca el equipo desde atrás y aporta en recuperación. Su referente es Jefferson Lerma, el todoterreno de la selección absoluta que es pieza clave para Néstor Lorenzo.

Vínculos relacionados

Los efectos de la crisis del Deportivo Pereira en el fútbol colombiano
Max Dowman y los futbolistas más jóvenes en la historia de la Champions League
La historia de Leonardo Castro, el bogotano que conquistó África

A los 14 años dejó su natal Valledupar tras brillar en un torneo nacional interligas...

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Temas recomendados:

Cristian Orozco

Colombia Sub 17

El Salvador vs. Colombia

Selección Colombia

Manchester United

Orozco

Fortaleza CEIF

Mundial Sub 17

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.