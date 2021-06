Luego de las palabras que dijo Juan Guillermo Cuadrado tras la victoria frente a Ecuador por 1-0 en el debut de la Copa América, y que se tomaron como una indirecta a James Rodríguez (”Nadie es más importante en el grupo y con unidad salimos adelante), el jugador de Juventus salió en su cuenta de instagram y reiteró que sus declaraciones fueron tergiversadas.

“No puedo creer tanto amarillismo. Quiero aclarar que lo que dije luego del partido no tiene nada que ver con mi panita James. Las palabras fueron alusivas a la cantidad de cambios que hizo el profe, es todo”.

Y agregó: “La prensa habla de lo que no sabe. Nosotros entendemos lo importante que es James para la selección, la gran persona que es y en cómo se ha convertido en un referente del equipo y de todos”.

De igual forma, el jugador antioqueño fue reflexivo y habló de la situación que vive el hombre de Everton, quien no fue convocado para el torneo.

“Es duro saber que no te llaman cuando se trata de algo que te apasiona tanto como a James la selección. Me pongo en su lugar y creo que es muy duro. Solo pido que no tergiversen las cosas. El panita es más que un compañero, es un amigo. Sé que vio la entrevista y que entiende todo porque ha estado acá”.

Por último, Cuadrado reiteró que todo el grupo quería a James en la Copa, pero que al final no se trata de una decisión de ellos y que hay que respetar las determinaciones que toma el entrenador.