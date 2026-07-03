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¿Cuándo jugará Colombia en los octavos del Mundial? Rival, hora, sede y fecha

La tricolor tendrá que poner rumbo a Canadá, donde buscará meterse entre las ocho mejores selecciones del torneo.

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Daniel Bello
Daniel Bello
04 de julio de 2026 - 04:40 a. m.
Colombia selló su boleto rumbo a octavos de final.
Colombia selló su boleto rumbo a octavos de final.
Foto: EFE - AMY KONTRAS
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La selección de Colombia selló este viernes su clasificación a los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 luego de imponerse por 1-0 a Ghana en el estadio de Kansas City. El equipo de Néstor Lorenzo resolvió esta llave eliminatoria con autoridad y se instaló entre los 16 mejores del certamen.

El único gol del encuentro llegó temprano, a los 14 minutos, cuando Luis Javier Suárez desbordó por la banda derecha y envió un centro que superó la posición de Luis Díaz. Jhon Arias apareció por el segundo sector, remató de primera y dejó sin opciones a Lawrence Ati-Zigi, portero del combinado africano.

Después de la apertura del marcador, Colombia se adueñó del ritmo del partido durante buena parte del primer tiempo y manejó la posesión con tranquilidad. Ghana mejoró tras el descanso y adelantó sus líneas, pero la tricolor supo administrar la ventaja y evitó pasar mayores sobresaltos.

El recorrido colombiano en esta Copa del Mundo ha sido sólido y consistente. El equipo superó la fase de grupos con buenas sensaciones tras vencer a Uzbekistán y RD Congo, además de empatar con Portugal. Ahora dejó en el camino a Ghana en su primer duelo de eliminación directa.

Con el boleto a los octavos de final asegurado, el plantel colombiano ya cambió rápidamente el foco y comenzó a pensar en el siguiente reto. El objetivo inmediato será meterse entre los ocho mejores del torneo, objetivo alcanzado en Brasil 2014, que hasta la fecha sigue siendo nuestra mejor participación en la cita orbital.

Suiza, próximo rival de la selección de Colombia

El rival de la selección en la próxima ronda será Suiza, que consiguió su clasificación durante la noche del jueves después de vencer por 2-0 a Argelia en Vancouver. El conjunto europeo resolvió el compromiso con eficacia y se convirtió en el último clasificado por el otro lado del cuadro.

Los goles del equipo suizo llevaron la firma de Breel Embolo y, quien finalizó una gran acción individual de Johan Manzambi, y Dan Ndoye, que aprovechó un mal despeje de la defensa argelina. Con ese triunfo, los helvéticos extendieron su buen momento y se ganaron el derecho de enfrentar a Colombia.

Colombia y Suiza se verán las caras el próximo 7 de julio en los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. El compromiso se disputará en el BC Place de Vancouver, Canadá, y la pelota comenzará a rodar a partir de las 3:00 de la tarde, hora colombiana.

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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Honesto(98692)Hace 29 minutos
Colombia gano con lo justo ante un rival que no lo ataco contundentemente, ante Suiza tiene que mejorar mucho la definición pues es un rival más difícil que si lo va a atacar y tendrá que hacer muchos goles para ganar no solo un gol como ante Ghana.
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