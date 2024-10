¿Cuándo vuelve a jugar Colombia para las eliminatorias camino al Mundial 2026?

La selección de Colombia cayó ante Bolivia en El Alto por la mínima diferencia. Foto: EFE - Luis Gandarillas

Después de mucho tiempo, la selección de Colombia cayó y es el momento de pasar la página. El pasado jueves, Bolivia consiguió una notable victoria de 1-0 con un espectacular gol de Miguel Terceros, lo que supone su tercera victoria consecutiva en las eliminatorias camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Esta victoria es particularmente significativa, ya que los locales contaron con un jugador menos debido a la tarjeta roja que recibió Héctor Cuellar.

La selección dirigida por Óscar Villegas goleó 4-0 a Venezuela en casa y sumó tres puntos más tras vencer a Chile como visitante. Con un total de 12 puntos en la tabla, Bolivia ya se atreve a soñar con volver a la Copa del Mundo.

Para Colombia, esta fue su primera derrota en las eliminatorias, lo que la convierte en la única selección invicta hasta el momento. La selección colombiana suma 16 puntos y se ubica en el segundo lugar de la clasificación de la Conmebol, detrás de Argentina a tan solo tres unidades. Sin embargo, si Uruguay gana o empata contra Perú este viernes en Lima, superará a Colombia.

“Fuimos dominadores en el juego y en las llegadas, pero no pudimos concretar. Sabíamos que la precisión iba a ser muy importante. Ellos tuvieron una y concretaron. Nosotros tuvimos muchas y no pudimos”, dijo Lorenzo en la rueda de prensa posterior al partido en La Paz.

“El error del gol son los tipos de errores que se comenten en este tipo de canchas y en estas condiciones de juego. No es fácil, incluso quedando con un hombre de más. No es fácil porque en los mano a mano ellos tienen una ventaja desde lo físico. Tratamos por todos lados, pero desgraciadamente no entró. A mis jugadores los felicito. Jugaron a ganar. Estoy orgulloso de mis jugadores”.

El próximo reto de Colombia

Con el propósito de seguir adelante a pesar de haber caído, la selección será local ante Chile. La Roja, que también viene de caer en casa por la novena fecha, es la penúltima de la tabla con tan solo cinco unidades.

Los dirigidos por Ricardo Gareca habían abierto el marcador a los dos minutos, gracias a un cabezazo de Eduardo Vargas que ilusionó a los hinchas locales. Pero Brasil remontó a través de Igor Jesús, a los 45+2, y de Luiz Henrique, que en el minuto 89 selló el duelo en Santiago.

El partido entre Colombia y Chile se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla el próximo martes 15 de octubre a las 3:30 p.m. y lo será transmitido por Caracol Televisión y Gol Caracol.

Imágenes del partido 🆚 🇧🇴 por las 𝘾𝙡𝙖𝙨𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖𝙨 𝙖 𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙥𝙖 𝙈𝙪𝙣𝙙𝙞𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙁𝙄𝙁𝘼 𝟮𝟬𝟮𝟲#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/LralsV96Gy — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 11, 2024

