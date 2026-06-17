¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Colombia en el Mundial 2026?

Jáminton Campaz anotó el gol que selló la victoria tricolor en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Foto: EFE - Isaac Esquivel

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La selección de Colombia arrancó con triunfo su regreso a un Mundial después de ocho años de ausencia. En el estadio Azteca, la tricolor superó 3-1 a Uzbekistán y quedó como líder provisional del Grupo K, sumando sus primeros tres puntos en el camino hacia los dieciseisavos de final de la máxima cita de selecciones.

Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz fueron los autores de los goles colombianos en el Azteca. Muñoz abrió el marcador a los 40 minutos con una definición acrobática tras un pase de Díaz; el propio extremo amplió la ventaja a los 65 con asistencia de Gustavo Puerta, y Jáminton selló el 3-1 en los minutos finales tras una contra letal.

El gol de Uzbekistán llegó por intermedio de Abbosbek Fayzullev, quien aprovechó un rebote en el área para igualar el marcador de manera provisional a la hora de juego. Esa anotación encendió las alarmas entre los hinchas colombianos que colmaron el principal escenario deportivo de México, pero la tranquilidad regresó cuando Campaz resolvió con el tercer gol.

Luis Díaz, figura de la selección colombiana

Lucho fue la gran figura del partido entre Colombia y Uzbekistán por su incidencia directa en los tres goles. El guajiro asistió a Daniel Muñoz para el 1-0, estrelló un remate en el palo antes del descanso y anotó el 2-1 tras una jugada colectiva, confirmando el peso que tiene dentro del esquema de Néstor Lorenzo.

Ya con la primera victoria celebrada, la selección tricolor debe enfocarse en su próximo compromiso del Grupo K. El martes 23 de junio, el equipo de todos enfrentará a la República Democrática del Congo, su segundo rival en esta fase de grupos, en un duelo que puede sellar nuestra clasificación a los dieciseisavos de final.

Este miércoles, RD Congo empató 1-1 con Portugal en el estadio de Houston. João Neves abrió el marcador para los lusos a los 6 minutos con un cabezazo, mientras que Yoane Wissa, también de cabeza, igualó para los congoleños en la última jugada del primer tiempo, repartiendo puntos en el Grupo K.

El partido entre Colombia y la selección africana se jugará en el Estadio Akron de Zapopan, a las afueras de Guadalajara, la ciudad donde la selección que dirige Néstor Lorenzo tiene su campamento base durante la fase de grupos, más concretamente en las instalaciones de la Academia AGA del Atlas FC.

Con estos resultados, el Grupo K quedó así por lo pronto: Colombia lidera con 3 puntos tras su triunfo sobre Uzbekistán, seguida por Portugal y República Democrática del Congo con 1 punto cada uno por su empate, mientras que Uzbekistán cierra la tabla sin unidades después de la derrota en el Azteca.

Colombia vs. RD Congo, hora y dónde ver en vivo

Fecha : Martes 23 de junio

Hora: 9:00 p.m.

Lugar: Estadio Akron, Guadalajara (México)

Canal: Gol Caracol, Ditu, RCN, DSports, DGO, Paramount+ y Disney+

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