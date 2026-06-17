Daniel Muñoz y su lugar en la historia: los primeros goleadores de Colombia en cada Mundial

GR4350. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 17/06/2026.- Daniel Muñoz de Colombia celebra un gol este miércoles en un partido del grupo K del Mundial de la FIFA 2026 entre Uzbekistán y Colombia, en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez Foto: EFE - José Méndez

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La selección de Colombia comenzó con pie derecho su estreno en el Mundial de 2026 y lo hizo gracias a una definición que ya quedó guardada en la memoria de los aficionados. En medio del partido inaugural de la Tricolor en la Copa del Mundo, Daniel Muñoz abrió el marcador con una espectacular acrobacia dentro del área, tras una asistencia precisa de Luis Díaz.

El lateral derecho apareció por sorpresa, atacó el espacio y definió de primera en el aire para firmar el primer gol colombiano en esta edición del torneo.

La anotación no solo le permitió a Colombia tomar ventaja en su debut, sino que también ubicó a Muñoz en una lista especial: la de los jugadores que han marcado el primer gol de la selección nacional en cada una de sus participaciones mundialistas.

Francisco Zuluaga abrió el camino en 1962

La historia comenzó el 30 de mayo de 1962, cuando Colombia disputó en Arica, Chile, el primer partido mundialista de toda su historia. El rival fue Uruguay y el estreno terminó con derrota 2-1, pero dejó un momento imborrable.

A los 19 minutos de juego, Francisco “El Cobo” Zuluaga convirtió un penal y anotó el primer gol de Colombia en los Mundiales en la derrota 2-1 con Uruguay. Aquella participación también sería recordada días después por el histórico empate 4-4 frente a la Unión Soviética y el famoso gol olímpico de Marcos Coll.

El regreso de Italia 1990

Después de una ausencia de 28 años, Colombia volvió a una Copa del Mundo en Italia 1990. El debut fue ante Emiratos Árabes Unidos y terminó convirtiéndose en el primer estreno victorioso de la selección en un Mundial.

En el triunfo 2-0 aparecieron dos nombres emblemáticos. Bernardo Redín abrió el marcador con un cabezazo, mientras que Carlos Valderrama selló la victoria con una de las anotaciones más recordadas de aquella generación dirigida por Francisco Maturana.

Los difíciles estrenos de los noventa

La expectativa era enorme para Estados Unidos 1994, especialmente después del histórico 5-0 sobre Argentina en la clasificación. Sin embargo, el debut terminó siendo un duro golpe.

Rumania se impuso 3-1 y el único gol colombiano fue obra de Adolfo “El Tren” Valencia, quien descontó en un partido marcado por la inspiración de Gheorghe Hagi y la efectividad europea.

Cuatro años después, en Francia 1998, la historia volvió a ser adversa. Nuevamente Rumania apareció en el estreno y esta vez se quedó con la victoria por 1-0. Colombia no logró marcar en aquel compromiso y comenzó el torneo en desventaja.

Brasil 2014, el estreno más recordado

Para muchos aficionados, el mejor debut de Colombia en una Copa del Mundo llegó en Brasil 2014. Tras 16 años de ausencia, la selección regresó al escenario mundialista enfrentando a Grecia en Belo Horizonte.

La fiesta comenzó temprano con el gol de Pablo Armero, que abrió el camino hacia una contundente victoria por 3-0. Después llegaron las anotaciones de Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez en una noche que terminó impulsando a Colombia hasta los cuartos de final, la mejor actuación de su historia en los Mundiales.

Rusia 2018 y un inicio cuesta arriba

El estreno frente a Japón estuvo condicionado desde muy temprano. A los tres minutos, una mano dentro del área provocó la expulsión de Carlos Sánchez y un penal en contra.

Pese a jugar casi todo el encuentro con diez hombres, Colombia logró igualar transitoriamente gracias a una brillante ejecución de Juan Fernando Quintero, quien sorprendió con un tiro libre por debajo de la barrera. Sin embargo, Japón terminó imponiéndose 2-1.

Daniel Muñoz, el nombre del debut de 2026

Ahora, en el inicio de la Copa Mundial de 2026, el encargado de escribir un nuevo capítulo fue Daniel Muñoz. Su definición acrobática tras el pase de Luis Díaz permitió que Colombia celebrara su primera anotación en el torneo y lo convirtió en el hombre que abrió la cuenta para la Tricolor en esta nueva aventura mundialista.o.

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