Daniela Montoya: “Seguiremos construyendo un mejor camino para el fútbol femenino”

Tras su participación en el Mundial Femenino, Daniela Montoya volverá a Nacional para preparar la Copa Libertadores. Foto: EFE - DAN HIMBRECHTS

En medio del homenaje a la selección de Colombia por su participación en el Mundial Femenino, Daniela Montoya publicó un mensaje en sus redes sociales sobre lo que le dejó este certamen. Gratitud y compromiso reflejó la volante del combinado nacional.

Montoya, que no estuvo en el último partido de Colombia en el Mundial, en el que cayó por 2-1 con Inglaterra en los cuartos de final, habló sobre ese compromiso y dijo que lamentaba no haber podido jugar. “aunque siendo sincera en lo personal me frustra un poco no haber entrado a jugar, me hubiera encantado poder aportar lo mejor de mi en este último partido. Ahora solo queda recomponernos y seguir trabajando porque se que vendrán mejores cosas”, dijo.

“Creo que la mejor manera de agradecer las bendiciones de la vida es despedirme de la misma manera en la que llegue a cumplir este sueño, con una sonrisa en mi rostro. Seguiremos soñando y construyendo un mejor camino para el fútbol femenino”, escribió Montoya en sus redes sociales.

Seguiremos soñando y construyendo un mejor camino para el fútbol femenino. pic.twitter.com/mB4n9MPqkA — Daniela Montoya (@06montoya) August 15, 2023

En la misma publicación la volante de 32 años comentó: “La historia que este equipo escribió en este Mundial es el legado que queremos dejar para que las futuras generación vayan por más, sueñen en grande y también luches para que en el futuro todos tengamos mejores condiciones”.

Daniela Montoya hace parte del grupo de jugadoras que estará en el homenaje a la selección nacional. Luego de eso, se integrará nuevamente a las filas de Atlético Nacional para preparar lo que será la participación del equipo en la Copa Libertadores Femenina, que será en nuestro país.

