David Ospina: “El profe Rueda ha sido claro con el fútbol que quiere jugar”

La tabla está comprimida y, como lo reconoció Reinaldo Rueda, con apenas 10 puntos de 24 posibles hay “déficit de puntos”. Por eso, este jueves ante Chile en Barranquilla, solo hay un verbo que sirve para seguir luchando: ganar. David Ospina y Radamel Falcao

David Ospina

¿Se perdieron cuatro puntos o se ganaron dos en los últimos dos partidos?

Al final quedamos con el sinsabor por no ganar los tres puntos, pero hay que darle importancia a esos dos que ganamos. Seguimos sumando, vamos haciendo cosas importantes contra dos rivales y en dos estadios difíciles. Hay que darle la importancia que se merecen.

¿Cómo ve a los demás centrales ante las ausencias de Davinson Sánchez y Yerry Mina?

El respaldo es total porque son jugadores que vienen haciendo las cosas muy bien en sus clubes. Óscar Murillo viene de dos muy buenos partidos, Carlos Cuesta en Bélgica, Andrés Llinás en Millonarios... Son jugadores importantes que si están en la selección tienen grandes condiciones para afrontar cualquier situación.

Cómo describiría la esencia de la propuesta de juego de Reinaldo Rueda en esta selección. ¿Qué tipo de fútbol les ha transmitido a los jugadores que quiere jugar?

El profe siempre ha sido muy claro con nosotros: mantener la pelota con una propuesta hacia delante para saltar las líneas del rival, eso se ha venido ganando en los últimos partidos. Hemos creado ocasiones, pero nos ha faltado fortuna para concretar en los momentos que se necesitan. El mensaje y el plan siempre ha sido muy claro.

Lea: ¿Qué le sigue faltando a la selección Colombia?

Respaldo para Davinson Sánchez...

No podemos olvidar la clase de jugador que es Davinson, lo que hace fuera del país, tiene la entera confianza del grupo. Estamos tranquilos, las criticas siempre van a estar, para el que sea, convivimos con eso y él tiene la madurez para afrontar las situaciones. Él siempre ha salido fuerte de estas situaciones.

La poca continuidad en el Napoli

Se me ha presentado esa situación en los últimos tiempos en Napoli, lo que me mantiene con buen ritmo es que en cada momento que no puedo jugar me entreno al máximo para estar listo cuando pueda jugar. Para poder aprovechar esa oportunidad. Sé que tengo que estar siempre al máximo.

Falcao

Reinaldo Rueda

Reinaldo conoce al futbolista colombiano, sabe el fútbol que nos gusta jugar, quiere darle esa identidad. Pero la llegada de jugadores más jóvenes nos va a enriquecer.

Mire: Toda la información de la selección de Colombia en El Espectador

Los pocos goles de la selección

Son momentos, rachas, los goles ya van a venir. Hemos generado más opciones, esta selección genera juego, necesitamos más oportunidades claras, pero el gol va a llegar. Y necesitamos un partido como estos que nos termine dar esta confianza que necesitamos.

Su nuevo equipo: el Rayo Vallecano

El Rayo es una linda oportunidad para mi carrera, creo que es un lugar donde me van a dar la confianza para dar lo mejor de mí, un equipo con un espíritu muy lindo, me han contado lo que es el vestuario y cuerpo técnico. Y es volver a una liga que ya conozco, que es muy competitiva y me va a ayudar seguir creciendo.

Su forma física

Desafortunadamente al comenzar la temporada no he tenido los minutos que he querido, he hecho una buena pretemporada. He trabajado específicamente en el aspecto físico y estoy listo para aportar.

Lea: La electricidad de Luis Díaz, el flaco atrevido de la selección de Colombia

La clave de ganar en Barranquilla

Lo de ganar en casa lo hemos conversado tras el partido en Paraguay, en casa somos más fuertes, con nuestro público, después de los dos empates fuera de casa llegamos a la conclusión que tenemos que fortalecernos en Barranquilla. De locales tenemos que sacar la mayor cantidad de victorias posibles, ojalá los seis partidos. Necesitamos del público y que esto empiece el jueves ante Chile.