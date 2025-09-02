No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
La vigencia de Dayro Moreno, a días de cumplir sus 40 años

El goleador ha sido la sensación en redes sociales en los días previos al partido de la selección de Colombia contra Bolivia, clave para cerrar la clasificación al Mundial de 2026.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
02 de septiembre de 2025 - 01:00 p. m.
Dayro Moreno, en los entrenamientos de la selección.
Dayro Moreno, en los entrenamientos de la selección.
Foto: Federación Colombiana de Fútbol

Dayro Moreno ya camina hacia los 40 años. Sin embargo, su presente futbolístico parece escrito al ritmo de un debutante. El máximo goleador histórico del fútbol colombiano vive una luna de miel con Once Caldas y, contra muchos pronósticos, volverá a vestirse con la camiseta de la selección de Colombia. Néstor Lorenzo lo incluyó en la lista para la última doble fecha de eliminatorias al Mundial de 2026, un gesto que mezcla justicia con romanticismo: casi una década después de su última aparición, el gran artillero del FPC se reencuentra con la...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

