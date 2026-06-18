De la mano de Lucho, Colombia no defraudó a su marea amarilla

La selección de Colombia festeja frente a su público. Foto: EFE - Jose Mendez

La noche pintaba para ser larguísima en el Estadio Azteca. Colombia, antes de empezar a construir su debut triunfal contra Uzbekistán, chocó todas sus expectativas contra el muro de los asiáticos. ¡Qué ansiedad vivimos por minutos! Había nervios, era fácil sentirlos en la tribuna. Toda la a exitación que se vivió desde las horas previas, desde el banderazo la noche anterior en el Ángel de la Independencia, hasta la fiesta que hubo en el máximo templo del fútbol mexicano, chocó de lleno con el cerco defensivo de los uzbekos. Y las lágrimas que...