Del Mundial a un nuevo destino: así se movieron los colombianos en el mercado de fichajes

Partido amistoso entre la selección Colombia y Costa Rica en el Estadio El Campin de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Con el cierre de las principales ventanas de transferencias, ocho de los 26 convocados de la selección de Colombia para la Copa del Mundo cambiaron de equipo, mientras tres nombres importantes quedaron, por ahora, sin club.

La lista de nuevos destinos tiene movimientos en las principales ligas de Europa, pero también saltos hacia Sudamérica y Arabia Saudita. Entre los cambios más importantes aparece el de Jhon Lucumí, quien dejó el Bologna de Italia para convertirse en nuevo jugador de la Juventus. El defensor central,...