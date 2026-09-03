Del Mundial a un nuevo destino: así se movieron los colombianos en el mercado de fichajes

Partido amistoso entre la selección Colombia y Costa Rica en el Estadio El Campin de Bogotá
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
Con el cierre de las principales ventanas de transferencias, ocho de los 26 convocados de la selección de Colombia para la Copa del Mundo cambiaron de equipo, mientras tres nombres importantes quedaron, por ahora, sin club.
La lista de nuevos destinos tiene movimientos en las principales ligas de Europa, pero también saltos hacia Sudamérica y Arabia Saudita. Entre los cambios más importantes aparece el de Jhon Lucumí, quien dejó el Bologna de Italia para convertirse en nuevo jugador de la Juventus. El defensor central,...
Por Diego Alejandro Daza Gómez
Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com
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