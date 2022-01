Diego Valoyes: “El ambiente en la selección es muy bueno”

Diego Valoyes durante un entrenamiento de la selección de Colombia. Foto: FCF

Desde este lunes en la noche los nombres fuertes de la selección de Colombia estarán concentrados con el plantel en Barranquilla. James Rodríguez, Radamel Falcao García, Luis Díaz, Matheus Uribe y Juan Guillermo Cuadrado llegarán a la capital del Atlántico, donde es esperado en la madrugada de este martes el delantero Luis Javier Suárez, del Granada de España, quien fue convocado a último momento tras el resultado positivo para covid-19 de Jefferson Lerma, mediocampista del Bournemouth inglés.

Además, Diego Valoyes, el desequilibrante extremo derecho de Talleres de Córdoba, habló este lunes junto a Freddy Hinestroza en rueda de prensa. Sobre la opción que falló en el más reciente encuentro de Colombia, disputado el 16 de noviembre ante Paraguay y que terminó 0-0, dijo: “Tuve un momento complicado después de fallar la opción contra Paraguay. La analicé con tranquilidad. Con la ayuda de Dios espero que las próximas opciones las podamos concretar”.

Precisamente, acerca de ese debut en la selección absoluta y sus objetivos con la camiseta tricolor, Valoyes agregó: “Fue una experiencia muy linda de poder debutar con la selección. Estoy agradecido con Dios y con el profe Reinaldo por seguir teniéndome en cuenta. Vengo trabajando muy bien. Confío en las que cosas que he venido haciendo y tomo las cosas con mucha humildad. Estoy trabajando para estar al 100 % para cuando el profe me necesite. El ambiente en la selección es muy bueno”.

Y pensando en el partido del próximo viernes contra Perú (4:00 p. m., Caracol Sports), por la fecha 15 de las eliminatorias rumbo a Catar 2022, el futbolista cartagenero manifestó: “Vamos a trabajar durante la semana para preparar el partido con Perú, porque es un rival directo. Queremos asimilar de la mejor forma la idea que tenga el profe y ponerla en práctica en el campo. El Metropolitano no es una cancha fácil, el clima también juega. Es nuestra casa y debemos tratar de sacar provecho”.

Justamente, Freddy Hinestroza, jugador que conoce el estadio Roberto Meléndez por jugar en el Júnior y quien fue una sorpresa en la convocatoria, ratificó: “Todos sabemos lo difícil que es jugar acá en el Metropolitano. Todos los que estamos convocados estamos aptos, sabemos lo que significa este partido para nosotros”.

Y concluyó con las razones que, considera, llevaron a Rueda a convocarlo: “Soy un jugador que conoce bien la banda. No sé en qué posición me va a utilizar el profe, estoy dispuesto a ayudar a la selección donde me toque. Siempre estamos a la expectativa de poder ser llamados. Por mi polifuncionalidad, por conocer la plaza y por mis condiciones estoy en esta convocatoria. Acá a nadie le regalan nada”.

Luego de enfrentar a Perú, Colombia visitará el martes 1 de febrero a la selección de Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. La vigente campeona de la Copa América, que ya tiene asegurado su cupo en la próxima Copa del Mundo, no contará con su máxima figura, el astro del París Saint Germain, Lionel Andrés Messi.

Por ahora, Colombia tiene tiquete director a Catar, pues es cuarta, con 17 puntos, los mismos que Perú, pero con mejor diferencia de gol. No obstante, es imperiosa la victoria sobre los incas para seguir soñando con la tercera clasificación consecutiva a la máxima cita del fútbol. Hace cinco partidos que el equipo de Reinaldo Rueda no anota en la eliminatoria. El próximo viernes es obligatorio volver al gol.