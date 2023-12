Dominic Wolf denunció amenazas de muerte por problemas con la camiseta de Colombia

Dominic Wolf, creador de contenido alemán, con la camiseta de su marca de ropa. Foto: IG: Dominic Wolf (@dominiccolombia)

Vuelve y juega. El influenciador alemán Dominic Wolf, radicado en Colombia desde hace varios años y quien hace contenido en redes sociales destacando al país, denunció amenazas de muerte con relación con la venta de las camisetas de su propia marca. Esto no está ligado al problema que tuvo con la Federación Colombiana de Fúbol.

“Me han llegado muchos insultos, mensajes de odio y hasta amenazas de muerte. Esto tiene que parar. Yo no quería hacer este video porque sé que las autoridades colombianas se encargaran de las personas que me quieren hacer daño. Sin embargo, como la ley tiene sus demoras y yo, en defensa propia, no puedo permitir que me hagan un daño antes de que aplique la ley, por eso hago este video”, dijo Wolf.

Según el influencer, hay un video en redes sociales en que lo acusan de no haber pagado a unos empresarios de Ibagué por una producción de camisetas de su marca. “Esto es completamente falso”, dijo Dominic.

Más deportes: Liga BetPlay: Junior, Tolima y un partido que vale media estrella

¿Qué sucedió?

Según Dominic, en agosto se reunió con un proveedor para que fabricara sus camisetas alusivas a Colombia. Pero, como señala el influencer, el trabajo “fue deficiente, irresponsable y decepcionante”. Por lo tanto, el alemán no continuó con el negocio e hizo la liquidación al proveedor.

Una semana después, Dominic recibió una llamada del proveedor, quien le dijo que había registrado los diseños de la marca del alemán como propia y que tendría que pagarle 250 millones de pesos para no tener más problemas.

“Ese señor, con sus mañas, se quería apoderar de marca de ropa. Una marca que fue fundada hace más de dos años y que ya está registrada en la SIC con mi nombre hace más de un año. Se quería apoderar también de mis canales de venta, como la página web, la cual yo mismo compré desde 2021, y hasta está diciendo que él es dueño de mis redes sociales”, aseguró Wolf.

Sin embargo, ahí no acaba todo. El abogado del proveedor le dijo a Wolf que los pagos a los pequeños empresarios en Ibagué no se han hecho y que si no se paga la suma de 250 millonarios, publicarían videos en contra del alemán. “El señor me confirmó que sí les había pagado a todos”, afirmó.

Dominic Wolf se contactó con estas personas y se ofreció a pagarles, pero le dijeron que primero tenían que hablar con sus abogados. Se cortó la comunicación y luego, el abogado del proveedor lo volvió a llamar y le prohibió hablar con esas personas y hacerles el pago.

Le puede interesar: Video: vea el gol de Daniela Montoya en la victoria de la selección de Colombia

“Todo tiene sentido. Es una estrategia clara para extorsionarme e intimidarme para que yo regalé 250 millones de pesos sin justificación. Yo siempre he actuado de buena fe, según la ley, y haciendo mis liquidaciones y pagos”, dijo.

Al final de la denuncia, Dominic Wolf dijo que ahora hay un video en el que lo difaman. “Lo siento, pero no he visto algo más inhumano. Es una estrategia para manipular a la gente y no pagarle a la gente honesta de Ibagué”, sentenció.

Es la segunda vez que el creador de contenido alemán tiene un problema por culpa de una camiseta. El pasado 14 de agosto contó que la FCF le pidió bajar los videos en los que aparecía con la camiseta de la Selección, pues, a su juicio, hizo un uso ilegítimo de los signos distintivos

“En los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la Indumentaria y la Camiseta Oficial de la Selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado”, comunicó al respecto la Federación en esa ocasión. Por ese episodio, Wolf decidió lanzar su propia línea.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador