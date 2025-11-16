Logo El Espectador
¿Dónde están los futbolistas colombianos? El mapamundi de los jugadores tricolor

La más reciente convocatoria de Néstor Lorenzo incluyó a un solo jugador del campeonato local. Nuestro país es una potencia exportadora de talento que no solo llega a la élite, sino también a destinos inesperados.

Daniel Bello
16 de noviembre de 2025 - 04:39 p. m.
Los jugadores de la selección de Colombia en la previa del amistoso frente a Nueva Zelanda.
Foto: EFE - Giorgio Viera

Colombia se ha consolidado como un país exportador de futbolistas. Desde hace décadas, buena parte de sus figuras han construido sus carreras fuera del país; tendencia que sigue vigente. Esto se refleja directamente en la selección nacional, que suele estar integrada casi en su totalidad por jugadores que militan en el exterior. Esta constante señala tanto la proyección internacional del talento local como las limitaciones competitivas del campeonato doméstico.

Apenas uno de los 26 citados en la más reciente convocatoria de Néstor Lorenzo...

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

