¿Dónde están los futbolistas colombianos? El mapamundi de los jugadores tricolor

Los jugadores de la selección de Colombia en la previa del amistoso frente a Nueva Zelanda. Foto: EFE - Giorgio Viera

Colombia se ha consolidado como un país exportador de futbolistas. Desde hace décadas, buena parte de sus figuras han construido sus carreras fuera del país; tendencia que sigue vigente. Esto se refleja directamente en la selección nacional, que suele estar integrada casi en su totalidad por jugadores que militan en el exterior. Esta constante señala tanto la proyección internacional del talento local como las limitaciones competitivas del campeonato doméstico.

Apenas uno de los 26 citados en la más reciente convocatoria de Néstor Lorenzo...