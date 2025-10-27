Ecuador vs. Colombia: duelo por el liderato en la Liga de Naciones Femenina

Jugadoras de Colombia celebran un gol este viernes, en un partido de la Liga de Naciones Femenina entre Colombia y Perú en el Atanasio Girardot, en Medellin (Colombia). Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Por estos días Colombia escribe páginas históricas en el fútbol femenino. Este martes se enfrenta a Ecuador en Quito por la segunda fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, el nuevo formato clasificatorio que abre el camino hacia el Mundial Femenino de 2027. Ambos equipos llegan al duelo con tres puntos, después de golear en su debut: Ecuador venció 4-0 a Bolivia en El Alto y Colombia superó 4-1 a Perú en Medellín.

El encuentro se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el mismo escenario en el que hace...