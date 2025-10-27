Logo El Espectador
Ecuador vs. Colombia: duelo por el liderato en la Liga de Naciones Femenina

La tricolor visita Quito por la segunda fecha de las eliminatorias femeninas. Luego de golear 4-1 a Perú en Medellín, busca confirmar su buen momento y quedarse en la cima de la tabla de clasificación rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
28 de octubre de 2025 - 12:10 a. m.
Jugadoras de Colombia celebran un gol este viernes, en un partido de la Liga de Naciones Femenina entre Colombia y Perú en el Atanasio Girardot, en Medellin (Colombia).
Jugadoras de Colombia celebran un gol este viernes, en un partido de la Liga de Naciones Femenina entre Colombia y Perú en el Atanasio Girardot, en Medellin (Colombia).
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Por estos días Colombia escribe páginas históricas en el fútbol femenino. Este martes se enfrenta a Ecuador en Quito por la segunda fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, el nuevo formato clasificatorio que abre el camino hacia el Mundial Femenino de 2027. Ambos equipos llegan al duelo con tres puntos, después de golear en su debut: Ecuador venció 4-0 a Bolivia en El Alto y Colombia superó 4-1 a Perú en Medellín.

El encuentro se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el mismo escenario en el que hace...

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

