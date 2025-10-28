EN VIVO: Colombia domina a Ecuador y busca el gol en la Liga de Naciones 2025

Jugadoras de Colombia celebran un gol este viernes, en un partido de la Liga de Naciones Femenina entre Colombia y Perú en el Atanasio Girardot, en Medellin (Colombia). Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Siga el minuto a minuto del Ecuador vs. Colombia

3′ ⏱️ | 🟡 ECU 0 vs. 0 COL ⚫

Colombia no deja pensar a Ecuador. La Tricolor aprieta a la selección local y busca el error para aprovechar chances en ataque.

0′ ⏱️ | 🟡 ECU 0 vs. 0 COL ⚫

¡Vamos Colombia!

¡Salen los equipos a la cancha para los himnos!

¡Bienvenidos a este minuto a minuto!

Colombia buscará la victoria para quedarse con el liderato de la Liga de Naciones tras la primera doble fecha en la historia.

Ecuador y Colombia protagonizan este martes uno de los choques más atractivos de la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina 2025, en un partido que mide a dos selecciones que llegan encendidas tras golear en su debut.

Las ecuatorianas vienen de imponerse 4-0 ante Bolivia en la altura de El Alto, mientras que la selección de Colombia hizo lo propio al vencer 4-1 a Perú en Bogotá, con una actuación sobresaliente de Linda Caicedo y Leicy Santos.

El encuentro se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, escenario que trae recuerdos recientes para Colombia, que allí mismo jugó la final continental ante Brasil, la cual perdió en penaltis tras un 4-4.

