Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia
En VivoActualizado hace 22 segundos

EN VIVO: Colombia domina a Ecuador y busca el gol en la Liga de Naciones 2025

Luego de golear a Perú en el debut, la selección de Colombia enfrenta a Ecuador en un duelo que promete intensidad en Quito.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
28 de octubre de 2025 - 11:07 p. m.

Actualizaciones clave

Jugadoras de Colombia celebran un gol este viernes, en un partido de la Liga de Naciones Femenina entre Colombia y Perú en el Atanasio Girardot, en Medellin (Colombia).
Jugadoras de Colombia celebran un gol este viernes, en un partido de la Liga de Naciones Femenina entre Colombia y Perú en el Atanasio Girardot, en Medellin (Colombia).
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Siga el minuto a minuto del Ecuador vs. Colombia

Hace 5 horas

Colombia presiona

3′ ⏱️ | 🟡 ECU 0 vs. 0 COL ⚫

Colombia no deja pensar a Ecuador. La Tricolor aprieta a la selección local y busca el error para aprovechar chances en ataque.

Actualización claveHace 5 horas

¡Arranca el partido!

0′ ⏱️ | 🟡 ECU 0 vs. 0 COL ⚫

¡Vamos Colombia!

Actualización claveHace 5 horas

¡A la cancha!

¡Salen los equipos a la cancha para los himnos!

Hace 5 horas

Colombia ya está en el estadio

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Ecuador

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Colombia

Actualización claveHace 5 horas

¡Bienvenidos!

¡Bienvenidos a este minuto a minuto!

Colombia buscará la victoria para quedarse con el liderato de la Liga de Naciones tras la primera doble fecha en la historia.

Hace 5 horas

Previa

Ecuador y Colombia protagonizan este martes uno de los choques más atractivos de la segunda fecha de la Liga de Naciones Femenina 2025, en un partido que mide a dos selecciones que llegan encendidas tras golear en su debut.

Las ecuatorianas vienen de imponerse 4-0 ante Bolivia en la altura de El Alto, mientras que la selección de Colombia hizo lo propio al vencer 4-1 a Perú en Bogotá, con una actuación sobresaliente de Linda Caicedo y Leicy Santos.

El encuentro se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito, escenario que trae recuerdos recientes para Colombia, que allí mismo jugó la final continental ante Brasil, la cual perdió en penaltis tras un 4-4.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

colombia vs ecuador femenino

colombia vs ecuador

colombia vs peru

colombia vs peru femenino

seleccion colombia femenina

liga de naciones femenina

liga de naciones femenina conmebol

liga de naciones femenina conmebol partidos

colombia vs perú

colombia vs ecuador hoy

colombia ecuador

colombia vs ecuador femenino alineaciones

partido colombia ecuador

liga de naciones femenina conmebol 2025 26

colombia ecuador femenino

colombia vs ecuador femenino hoy

liga de naciones femenina 2025 conmebol

liga de naciones conmebol partidos

colombia femenina vs ecuador

liga naciones femenina conmebol

liga de naciones femenina conmebol 2025-26

liga de las naciones femenina conmebol

colombia vs ecuador femenina

hora colombia

cuando juega colombia femenina

mayra ramírez

leicy santos

colombia ecuador hoy

eliminatorias femeninas

a qué hora juega la selección colombia femenina

liga de naciones femenina 2025

catalina usme

conmebol liga de naciones femenina

linda caicedo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

Actualizaciones clave

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.