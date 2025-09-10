EE le explica: así fue el camino de Colombia para clasificar al Mundial 2026

Colombia terminó tercera en las eliminatorias al Mundial 2026 con 28 puntos. Foto: Ilustración: Katerine

Uno al año no hace daño. Habitualmente en este boletín de El Espectador le explica abordamos temas políticos, judiciales y económicos, en su mayoría de asuntos nacionales y algunos internacionales. Pero esta vez quisimos abrirle un espacio a lo deportivo, y pues cómo no, si después de ocho años, la selección de Colombia volverá a un mundial de fútbol masculino de mayores (difícil no era).

Innecesario tal vez recordar que nos quedamos por fuera de Catar en 2022. Bajo la era de Reinaldo Rueda, el combinado nacional no logró encontrar ni juego,...