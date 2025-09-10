No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
EE le explica: así fue el camino de Colombia para clasificar al Mundial 2026

Tras el cierre de las eliminatorias, le contamos cómo obtuvo la selección de Colombia su tiquete para el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026.

Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
10 de septiembre de 2025 - 09:00 p. m.
Colombia terminó tercera en las eliminatorias al Mundial 2026 con 28 puntos.
Uno al año no hace daño. Habitualmente en este boletín de El Espectador le explica abordamos temas políticos, judiciales y económicos, en su mayoría de asuntos nacionales y algunos internacionales. Pero esta vez quisimos abrirle un espacio a lo deportivo, y pues cómo no, si después de ocho años, la selección de Colombia volverá a un mundial de fútbol masculino de mayores (difícil no era).

Innecesario tal vez recordar que nos quedamos por fuera de Catar en 2022. Bajo la era de Reinaldo Rueda, el combinado nacional no logró encontrar ni juego,...

