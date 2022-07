El camino de Colombia para llegar a la final de la Copa América Femenina 2022

Jugadoras de Colombia celebran tras vencer a Argentina y acceder a la final de la Copa América Femenina. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Este sábado, frente a Brasil, Colombia busca levantar su primera Copa América. El rival a vencer es un reto gigante, pero el camino labrado hasta el momento permite a la hinchada cafetera ilusionarse con alguna sorpresa.

El camino arrancó con dos amistosos frente a Estados Unidos, una de las mejores selecciones, sino la mejor, del mundo. El balance fue negativo, pues en ambos partidos salieron derrotadas. No obstante, esos juegos le sirvieron al profe Nelson Abadía para encontrar al once que haría respetar su casa, y así fue.

Colombia debutó en Cali frente a Paraguay con Catalina Pérez en el arco; Mónica Ramos, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí y Manuela Vanegas en defensa; Dainela Montoya, Lorena Bedoya y Catalina Usme en la mitad del campo, Linda Caicedo y Leicy santos por los extremos y Mayra Ramírez en la punta.

El arranque fue con el pie derecho. Las nuestras se impusieron a la albirroja por 4-2. Montoya anotó un doblete, mientras que Ramírez y Vanegas anotaron uno cada una. En la previa del encuentro dejaron una imagen para el recuerdo cuando levantaron las manos en señal de protesta por la no realización del segundo semestre de la Liga Femenina.

Hoy me uno por el cambio ante la falta de garantías para el FutFem en Colombia. Este video de las jugadoras de la selección rota desde hoy en redes a manera de protesta por la cancelación de la liga 2022-II, los vetos y la discriminación #UnSoloSentir pic.twitter.com/TmThsbsgi4 — Gisselle (@gisselleapa) July 8, 2022

En la segunda jornada Colombia se mostró aún más superior a su rival Bolivia. El conjunto andino no pudo hacer nada contra el ataque del conjunto dirigido por Nelson Abadía. Partido tranquilo para la defensa. 3-0 resultado final con goles de Santos, Arias y un autogol. Usme pudo marcar el suyo de penal pero falló.

Ecuador complicó a Colombia en la cuarta fecha del Grupo A —descansaron en la fecha tres— y fue el rival más difícil que se topó la selección anfitriona en la primera ronda. No obstante, Ramírez y la joven Caicedo la solidez de la Tri y mantuvieron su paso perfecto por la Copa.

En la última jornada enfrentaron a Chile, que necesitaba ganar para meterse en la segunda ronda. Ese día, Catalina Usme se quitó la espinita del partido contra Bolivia y consiguió su primer gol en la presente Copa América. Liana Salazar, que jugó en lugar de Daniela Montoya, también anotó esa tarde. Arias y Vanegas pusieron también su aporte para el 4-0 final.

En la semifinal no había espacio para errores. El paso perfecto de la primera ronda ya era historia y frente a las albicelestes no había de otra. Tocaba salir a ganar. La tensión se hizo presente en el estadio Alfonso López de Bucaramanga, pues ambas selecciones se jugaban no solo el paso a la final, sino la clasificación directa al Mundial del año entrante y un cupo en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con todo eso en juego, el gol de Linda Caicedo, al minuto 63, fue un bálsamo para las nuestras, que tras haber fallado en clasificar al mundial de Francia en 2019, regresaron a la élite global y sellaron su boleto a la cita orbital que tendrá lugar entre Australia y Nueva Zelanda.

Con este gol de Linda Caicedo Colombia avanza a la gran final de la Copa América, al mundial de Nueva Zelanda y a los Olímpicos de París. Y de la Liga femenina nada. Gracias. pic.twitter.com/7i0jdEyPf6 — Germán Arango (@germanarango1) July 26, 2022

De esta manera, Colombia llegó a la final frente a Brasil. Leicy Santos es la principal socia de sus compañeras con cuatro asistencias. La selección no tiene una goleadora en solitario, pero sí un promedio de 2,8 anotaciones por partido. Además, tiene la segunda defensa más efectiva de todo el campeonato.

Este sábado, a las 7:00 p.m., define frente a la potencia de la región Brasil. Bucaramanga será el escenario, pero se puede disfrutar a la distancia gracias a las señales de Win Sports, Señal Colombia y los canales regionales.

