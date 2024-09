El Campín se vistió de fiesta con el arranque del Mundial Femenino Sub-20

Hinchas de Colombia en el estadio El Campín durante el Mundial Femenino Sub-20. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Con alegría, pasión y orgullo, más de 30.000 hinchas celebraron el triunfo de la selección femenina de Colombia frente a Australia en el estadio El Campín de Bogotá. Las jugadoras, con su entrega y talento, encendieron el espíritu de una afición que sueña con alcanzar la gloria en el Mundial Femenino Sub-20.

La jornada inaugural del torneo dejó una huella imborrable en el estadio más icónico de la capital, donde miles de aficionados pintaron de amarillo las tribunas. Desde temprano, los hinchas ya se habían sumado al ambiente futbolero, incluso durante el partido previo entre México y Camerún, con sombreros vueltiaos y vuvuzelas que le añadieron color y energía al evento.

Cerca de las seis de la tarde, mientras el sol caía sobre Bogotá, grupos de amigos y familias enteras unieron sus voces para entonar el himno de Colombia a todo pulmón, creando una atmósfera de unidad y emoción que convirtió la jornada en algo inolvidable. Fue un momento memorable que reflejó el compromiso de la hinchada con el fútbol femenino y el orgullo de ver a su selección brillar en el escenario.

La casa estaba llena y en perfecto estado. La iluminación, la gramilla, las banderas y los detalles en cada tribuna contribuyeron a que el evento se desarrollara con el más alto nivel de organización y calidad.

Luego del conteo regresivo que dio inicio al partido, la hinchada tricolor comenzó a alentar a su equipo con palmas, cánticos al unísono y olas que recorrieron todo el estadio, envolviendo a El Campín en un ambiente de euforia total.

A los pocos minutos, una batucada en la tribuna sur añadió ritmo al bullicio que crecía con cada ataque de la tricolor. Los hinchas colombianos aplaudían las gambetas de Linda Caicedo y las atajadas de Luisa Agudelo, pero también se hacían sentir como locales con chiflidos cada vez que las australianas tenían el balón.

Luego de un primer tiempo sin mucho brillo, el segundo trajo el tan esperado grito de gol que rompió la tensión, los nervios y la ansiedad del ambiente. Al minuto 58, Yunaira López cazó un rebote en el área y, con un potente disparo, envió el balón al fondo de la red australiana. ¡Alegría total! La defensora celebró con el alma, mientras las tribunas estallaban en saltos y aplausos.

Minutos después, un ataque peligroso de Australia puso en vilo a los hinchas colombianos. Indiana Dos Santos infló la red colombiana, y en la tribuna occidental, un pequeño grupo de australianos celebró con sus gorras naranjas y un canguro de plástico, mientras las jugadoras festejaban el gol frente a la tribuna oriental. Sin embargo, el VAR intervino y anuló el gol por una falta previa. ¡Celebración total en El Campín!

El partido entró en uno de sus mejores momentos, con una gran conexión entre el equipo y el estadio. Al minuto 76, la estrella de la selección, Linda Caicedo, se inventó una gran jugada dentro del área y anotó el 2-0 definitivo. La jugadora del Real Madrid festejó con una gran sonrisa frente a la tribuna norte, mientras el estadio coreaba su nombre: “¡Linda, Linda, Linda!”.

En los minutos finales, la hinchada disfrutó del triunfo con cánticos de “ole” que se escucharon en varias ocasiones. El habitual “sí se puede” quedó en segundo plano, reemplazado por una lluvia de aplausos que caía desde cada rincón de El Campín.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua no solo consiguió un triunfo clave en su debut mundialista, sino que llenó de confianza a la afición, que salió del estadio con una sonrisa y la ilusión intacta.

El próximo reto de la tricolor será ante Camerún, este martes a las 8:00 p.m., con transmisión de Gol Caracol. Si Colombia logra la victoria, se clasificará automáticamente a los octavos de final de este tercer torneo FIFA organizado en el país, después del Mundial Masculino Sub-20 de 2011 y el Mundial de Futsal de 2016.

La fase de grupos para la tricolor cerrará con el duelo frente a México, el viernes a las 5:00 p.m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

‘La Miss’, la canción mundialista

En el mundo, el fútbol es más que una pasión, es una forma de crear y vivir momentos mágicos. Todos los aficionados sueñan con convertirse en campeones y el primer paso del viaje es creer.

Para celebrar la pasión, la unidad y la creencia inquebrantable de los fanáticos del fútbol, Coca-Cola y Powerade se unieron a este hito deportivo como patrocinadores bajo el concepto ‘Creer es para Todos. Magia es creer en ellas’, continuando con su propósito de visibilizar la evolución, el desarrollo y la inclusión en el fútbol femenino y, a su vez, celebrar la verdadera magia de las conexiones humanas, acercándose a los fanáticos y acompañándolos en su pasión por el deporte.

Por eso, bajo el concepto de ‘Capitanas’, la compañía presentó su manifiesto oficial por medio de un video alineado con su campaña, reconociendo el rol más importante que desempeña cada mujer: ser la capitana de su propia vida y su liderazgo en diferentes ámbitos sociales.

Además, en colaboración con el reconocido productor José Gaviria, la ex reina del Carnaval Giselle Lacouture, y la actriz Kimberly Reyes, Coca-Cola lanzó oficialmente la canción ‘La Miss’, un himno que reconoce el liderazgo de las mujeres en diferentes ámbitos, como lo son el deporte, el arte y la música.

En entrevista con El Espectador, las artistas compartieron detalles de la canción que ha acompañado el arranque del Mundial Sub-20 de Colombia.

¿Cómo surgió esta canción?

Giselle Lacouture (G.L.): Nosotras escribimos ‘La Miss’, y cuando ya teníamos la canción fue que dijimos: “ok, ¿y ahora qué hacemos con esto?”. Sabíamos que teníamos una joya. Teníamos que cuidarla y encontrarle un lugar donde pudiera brillar como se merece, y además, transmitir su mensaje: celebrar los talentos y hacer lo que uno quiere en la vida, pero haciéndolo bien. También se trata de seguir ese consejo verdadero que nos da nuestra madre sobre la misión más importante que tiene el ser humano en este planeta: ser feliz. En esta canción hablamos del multitalento que tenemos nosotras, y que también tiene todo el mundo. Al final, somos una miscelánea.

¿Cómo fue el proceso de producción de la canción?

Kimberly Reyes (K.R.): Desde el principio, José Gaviria tuvo claro que el sonido debía ser auténtico y no parecerse a nada. Le entregamos la batuta. Escuchamos muchos ritmos para ver con qué cosas nos identificábamos. Giselle hizo unos aportes increíbles a la música a través de su folklore y de una combinación de sonidos súper interesantes. Fue una búsqueda de un sonido moderno, pero con una base folclórica muy presente.

No puedo decir que he sido seguidora del fútbol, pero me encanta verme un partido con mis amigos. Me lo disfruto un montón y si es del Junior o de nuestra selección, mucho mejor. Sin embargo, desde el inicio de este proyecto, esta canción nos inspiraba a fútbol, a deporte o a videojuegos. La canción tiene como un factor que te hace vibrar y tiene esa misma adrenalina cuando vas al estadio y cantas la canción de tu equipo.

Eso mismo nos pasaba con ‘La Miss’ y desde el inicio pensamos en eso. Casualmente, coyunturas del momento, se nos da el Mundial Femenino Sub 20 en Colombia. Creo que ahí sí puedo decir que se alinearon los planetas porque era exactamente lo que nosotros teníamos en mente. Gracias a Dios, esta marca, que es Coca-Cola, estaba trabajando en un proyecto paralelo que era ‘Capitanas’, donde ellos estaban buscando también darle luz y visibilidad a las mujeres que son líderes en sus comunidades y que ayudan a los otros a cumplir sus sueños.

¿Cuál es su relación con el fútbol?

G.L: Tengo mucho pasado con el fútbol porque los planes en mi casa, los domingos, era ir al Metropolitano de Barranquilla. Entonces, para mí esto es un espacio con mi familia y con todo lo que se vive en el Metropolitano. Este es un estadio diferente a cualquier otro del mundo; siempre es una fiesta. Por ejemplo, vas al Santiago Bernabéu de Madrid y es como si estuviera viendo ópera. Tienen un respeto y la gente solo se sale de sí cuando se mete un gol. Eso no pasa en el Metropolitano.

Además, fui la primera reina del Carnaval de Barranquilla, que unió al carnaval con el Junior. Willy —la mascota del equipo— estuvo súper presente en mi carnaval. Cuando Willy salió en el Romelio Martínez, la tarima se quería caer. Son muchas cosas y bueno, mi hijo está obsesionado con el fútbol. Entonces, cuando escuchamos la canción, yo lo asociaba con los juegos FIFA de PlayStation.

¿En qué ámbitos de la vida se consideran capitanas?

K.R.: Con mis amigos y mi familia soy como ese punto donde todos convergen por alguna razón. Me gusta estar disponible para la gente que quiero en cualquier momento, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Eso me hace feliz y me gusta ver a los míos felices. Siempre, antes de pensar en algo para mí, prefiero pensarlo para alguien que quiero. Creo que eso es lo que me hace una capitana.

G.L.: En mi vida personal, siento que inspiro a los demás. En estos días, por ejemplo, mi hermana mayor me decía: “Tú eres mi capitana”. Ella siempre ha sido como: “quiero ser como tú porque eres más alegre y yo más seria”. Siempre he sido ejemplo para mi hermana mayor y ella también ha sido mi ejemplo.

En el trabajo también me considero una capitana. Hay una frase en el manifiesto de ‘Capitanas’ que dice: “Ayudas a los demás a alcanzar sus sueños mientras sigues persiguiendo el tuyo”, y siento que eso me define. En mi trabajo, he hecho muchas cosas relacionadas con el estilismo de moda. En esto, lo que haces es usar tu visión, tu gusto y tu talento para hacer brillar a la otra persona; buscas que se vea lo mejor posible.

También hago dirección creativa, y cuando trabajas en la dirección creativa de un proyecto, por ejemplo, si es para una marca personal, tu objetivo es que la otra persona alcance su máximo potencial. Aunque en este proyecto estamos al frente, hay muchas otras capitanas detrás. Además de las capitanas que aparecen en el video, ellas son la verdadera razón de ser de “Capitanas”.

¿Cuál es el mensaje final respecto al Mundial Femenino Sub-20?

K.R: El mensaje es que se llenen los estadios y que el fútbol femenino tenga el mismo fervor que despierta el futbol masculino. Sabemos que es algo que la gente no está acostumbrada a seguirlo y no tiene la trayectoria ni los años del fútbol masculino, pero yo siento que el trabajo que se está haciendo viene a una velocidad luz y las niñas están logrando cosas increíbles y también están dejando el nombre de nuestro país en alto.

Creo que tener el Mundial aquí en Colombia dice mucho y lo más importante de nosotros como país, y como sociedad, es apoyar e incentivar a los niños a creer en este deporte. Es decir, creer en el fútbol femenino y apoyar de la misma manera como lo hacemos con el masculino. Creo que, con el tiempo, veremos generaciones de niños y niñas que, al convertirse en adultos, apoyarán por igual tanto al fútbol femenino como al masculino. Eso me parece increíble y sumamente transformador.

